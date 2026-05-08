Nieky Holzken wil terug in de ring: 'Verdien ik wel na zo’n carrière'

Nieky Holzken zette drie maanden geleden een punt achter zijn vechtsportcarrière. De kans is groot dat de 42-jarige Helmonder nog één keer de ring gaat betreden. De voormalig wereldkampioen kickboksen krijgt mogelijk een afscheidswedstrijd in Tokio. “Na mijn verloren wereldtitelgevecht in het boksen besloot ik snel om te stoppen. Dat is niet de weg van een krijger”, zegt Holzken.

Na zeven wereldtitels in het kickboksen en meer dan 150 kickboks- en bokswedstrijden over de hele wereld besloot Holzken er begin februari mee te stoppen. Dit deed hij daags na zijn verloren gevecht om de wereldtitel boksen tegen de Duitser Besir Ay. Niet het gewenste afscheid van de Helmonder, maar dat gaat veranderen.

“ONE Championship heeft plannen voor een afscheidswedstrijd in Tokio, de bakermat van de vechtsport. Zo’n wedstrijd verdien ik wel na zo’n carrière. Eens kijken wat de plannen concreet zijn. Ik heb er vaker gevochten, een geweldige kans”, zegt Holzken. “Twaalf rondes zoals mijn laatste gevecht ga ik niet meer doen, dat is onmogelijk vanwege een armblessure. Maar drie rondes van ieder drie minuten is a piece of cake.”

Holzken is dan wel gestopt met boksen en kickboksen, hij is nog volop aan het sporten. Zo geeft hij vrijwel dagelijks les in zijn sportschool en duikt zelf regelmatig het krachthonk in. “Alleen boksen en kickboksen doe ik minder, ik wil mijn blessure zo goed mogelijk laten genezen. Alleen dan kan ik honderd procent voor de dag komen.”

Tegenwoordig is hij ook coach van zijn zoon Geraldo (19), die zaterdag in Rotterdam zijn derde profwedstrijd bokst. “Spannend voor mij, spannender dan bij mijn eigen wedstrijden. Het is mijn eigen vlees en bloed dat bokst. Samen met mijn schoonvader Sjef Weber en trainer Ron Rovers hebben we Geraldo zo goed mogelijk voorbereid. Maar als hij de ring ingaat, moet hij het zelf doen.”