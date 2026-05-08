Sanne uit Best grijpt naast winst The Voice of Holland

Sanne van Assouw uit Best heeft naast de winst van The Voice of Holland gegrepen. De 23-jarige zangeres moest in de finale haar meerdere erkennen in Ruben Hillen, die er met de titel vandoor ging.

Sanne twijfelde al langer om mee te doen met een zangtalentenshow en besloot vorig jaar de stap te zetten, zei ze eerder tegen Omroep Brabant . Uit de drie tot vierduizend kandidaten werden slechts 72 van hen uitgenodigd voor de Blind Auditions. Sanne werd er door coach Ilse DeLange uitgepikt.

"Ik was hierdoor al verder gekomen dan ik had durven dromen", vertelde ze. Ze bereikte de finale, die voor haar "onwerkelijk, fantastisch en doodeng tegelijkertijd" voelde. Met haar vertolking van Strong van London Grammar nam ze het in de finale op tegen Nieloefaar Bahadori, Thijs Veldhuis en winnaar Ruben Hillen.

In het dagelijks leven werkt Sanne als verpleegkundige in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Voor patiënten zingt ze daar niet. "Ik probeer werk en privé toch zoveel mogelijk gescheiden te houden, maar ik merk dat dit nu steeds lastiger wordt."

De finale van The Voice of Holland was al eerder opgenomen en werd vrijdagavond uitgezonden. De winnaar werd daarna bekendgemaakt in talkshow RTL Tonight.