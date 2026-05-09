Huldiging PSV Vrouwen bij laatste thuiswedstrijd PSV in Philips Stadion

De historische eerste landstitel van PSV Vrouwen zal op verschillende momenten gevierd worden. Van een bezoek bij burgemeester Dijsselbloem tot een huldiging in het Philips Stadion. En fans kunnen op de foto met hun favoriete speelsters.

In de nacht van vrijdag op zaterdag vierden de speelsters van PSV Vrouwen de titel tot in de late uurtjes. De 2-0 overwinning op ADO Den Haag leverde het team het eerste landskampioenschap in de historie op. En dat moest gevierd worden .

Maar daar blijft het niet bij voor PSV Vrouwen. Er komt geen grote rondrit door de stad zoals bij de mannen begin april. Wel staan er diverse andere festiviteiten gepland.

Huldiging in PSV Stadion

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem ontvangt PSV Vrouwen zaterdagmiddag op het stadhuis. Daarna gaat de focus eerst weer op het sportieve aspect. Zaterdag 16 mei speelt PSV namelijk de finale van de KNVB Beker, tegen FC Twente. De landstitel smaakt naar meer en PSV Vrouwen wil graag de 'dubbel' pakken.

Een dag later, zondag 17 mei, zullen PSV Vrouwen gehuldigd worden in het Philips Stadion. PSV (de mannen) speelt dan de laatste thuiswedstrijd van het seizoen (ook tegen FC Twente), en in de rust van dat duel worden de vrouwen gehuldigd en lopen ze een ereronde.

Op de foto met speelsters

Op maandag 25 mei , Tweede Pinksterdag, is er voor de fans nog een speciaal moment in het TenCate Stadion De Herdgang. Fans kunnen dan op de foto met de kampioensschaal, PSV Vrouwen spelen een wedstrijd (tegenstander is nog niet bekend) en na afloop is er gelegenheid om op de foto te gaan met de speelsters.