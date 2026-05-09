Daten voor een baan: ziekenhuis zoekt met bekende barman naar personeel

Met speeddates nieuw personeel werven. Het Anna Ziekenhuis in Geldrop en Eindhoven probeerde zaterdag op een opvallende manier nieuwe medewerkers binnen te hengelen. Het ziekenhuis kreeg daarbij hulp van de charismatische barman Victor Abeln, bekend van het tv-programma First Dates.

"Verzorging is iets wat me heel erg trekt en toen zag ik dit voorbij komen", zegt Michel Fransen. Hij werkt nu nog in de creatieve marketing, maar is toch opzoek naar iets nieuws. Daarom schoof hij aan tegenover zijn 'dates' in het ziekenhuis, waaronder radiologisch laborante Joyce Claessens. Zij was meteen enthousiast over het idee. "Toen ik het oproepje voorbij zag komen, dacht ik: hier wil ik wel aan meewerken." Volgens haar is het Anna ziekenhuis een 'hartstikke leuke werkgever'. "Ik hoop dat ik dat kan overdragen aan mensen zoals Michel." 'Mensen verliezen'

Nieuw zorgpersoneel is dan ook hard nodig, weet Joyce. "We gaan een aantal mensen verliezen, die gaan met pensioen. Dus nieuwe mensen zijn zeker welkom." Dat ziet ook HR-manager Rob Coolen. "We zijn iedere maand op zoek naar nieuwe mensen. Dan kun je dat maar beter op een leuke manier aanpakken, zodat mensen bereid zijn om op hun vrije zaterdag naar het Anna te komen om hier te solliciteren."

Elke maand neemt het ziekenhuis zo’n veertig tot vijftig nieuwe medewerkers aan. Dankbaar beroep

"Wij kunnen geen hele hoge salarissen betalen, doen niet aan leaseauto's, dus we proberen op een andere manier mensen hier binnen te halen." En dat lijkt te werken: volgens Coolen waren er veel aanmeldingen voor de speeddates. "Maar we vinden het belangrijk dat we niet alleen veel mensen binnenhalen, maar ook de juiste." Lola van der Meer hoopt door te speeddaten een leuke match te vinden voor in de toekomst. "Ik ben zoekende naar wat ik leuk zou kunnen vinden en hoop dat hier leuke en mooie kansen voor mij zijn." Nieuwsgierigheid

Maar hoewel de zakelijke pijlen van Cupido in het rond vliegen, slaat niet bij iedereen meteen de vonk over. "Ik denk dat mijn kwaliteiten ergens anders liggen. Ik ga nog even verder kijken", vertelt Femke van Lieshout. Tijdens haar 'date' kwam ze er toch achter dat facilitair werk in het ziekenhuis niet bij haar past. Ook doktersassistente Brigitte Boosman oriënteert zich op nieuw werk of een andere opleiding. "Ik wilde wat meer achtergrondinformatie en dat heb ik allemaal gekregen", vertelt ze. Boosman is nog altijd enthousiast: "Het kan mogelijk een match worden."

Barman Victor Abeln (foto: Jan Waalen).