Bewoners appartementencomplex in Tilburg weer terug na brand

De bewoners van het appartementencomplex aan de Ringbaan Zuid in Tilburg zijn weer terug naar hun woning. De gemeente laat weten dat het complex is vrijgegeven na de brand die daar zaterdagochtend uitbrak.

De bewoonster van het uitgebrande appartement zou meteen naar buiten zijn gerend toen ze de vlammen zag en heeft hard geroepen en op deuren geklopt om de andere bewoners wakker te maken en hen te waarschuwen.

Rond kwart voor zeven zaterdagochtend woedde er brand in één van de appartementen . Een volledige etage stond vol met rook, waarna bewoners halsoverkop hun huis uit moesten.

Eén kat heeft het niet gered

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zaten er nog twee katten in het huis waar de brand uitbrak. Eén dier is beademd en heeft het overleefd. De andere kat heeft het niet gered, zegt de woordvoerder.

Meerdere mensen werden vanwege ademhalingsproblemen naar een ziekenhuis gebracht. Verschillende brandweerwagens, ambulances en politieauto's kwamen met spoed naar de Ringbaan Zuid.

De brandweer heeft het complex geventileerd en daarna overgedragen aan Salvage, een organisatie die eerste hulp verleend aan gedupeerden bij schade door brand.

De schade aan het appartement is groot. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.