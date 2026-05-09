Nieuw talent op de planken op festival van Flemming: 'Écht fantastisch'

Het zonnetje scheen flink, het bier vloeide rijkelijk uit de tap en er stonden kersverse talenten op het podium. Zaterdagmiddag stond de Pettelaarse Schans compleet in het teken van het Samen Is Leuker Dan Alleen Festival, georganiseerd door zanger Flemming. Het feestje in zijn eigen stad is een mijlpaal voor de Bosschenaar.

"Het is leuk om nieuwe talenten een kans te geven", zegt de zanger. "Ze gingen helemaal door het dolle heen, ze waren van tevoren ook erg zenuwachtig. Het is mooi om ze de kans te geven die ik ook ooit heb gehad."

Het festivalterrein op de Pettelaarse Schans kent de zanger dan ook bijna als zijn eigen broekzak. "Het is in Den Bosch allemaal begonnen. Ik ben eerder ook ambassadeur van de vrijheid geweest , toen stond ik ook hier", lacht hij. "Het is een prachtige locatie, dus het is ook te gek om het feestje hierheen te halen."

"Het voelt een beetje onwerkelijk", zegt de Bossche zanger, terwijl de speakers van het hoofdpodium op de achtergrond al vrolijk blèren. "Ik werd vanochtend wakker en dacht: ik ga naar mijn eigen optreden toe. Maar het is gewoon mijn eigen festival, dat is wel heel erg gaaf."

Album feestje

Een eigen festival stond eigenlijk helemaal niet op de planning voor de Bossche zanger. "Ik baalde eigenlijk dat ik geen releaseparty heb gedaan voor mijn tweede album", vertelt hij. Daarom besloot hij in plaats van een klein presentatiefeestje het toch eens groter aan te pakken. "Dat is toch te gek."

En niet de minste acts staan zaterdag op de planken in Den Bosch. Onder anderen Mart Hoogkamer, Russo, Guus Meeuwis, Miss Montreal en de band Baby Blue, waarvan Flemming acht jaar lang de frontman was, zorgen voor de optredens.

Wedstrijd

Maar niet alleen door de wol geverfde artiesten krijgen een prominente plek op het podium. Ook een aantal uitgekozen beginnende artiesten mocht van de zanger een nummer zingen. Daarvoor riep hij eerder een wedstrijd uit. Uit 350 aanmeldingen werden drie kandidaten gekozen om in het voorprogramma van het festival te staan.

"Het was écht fantastisch. Het heeft al mijn verwachtingen overtroffen", zegt zanger Milan van Dielen uit Vught. Hij was een van de uitverkorenen die mocht zingen op het festival. Milan heeft nog steeds een glimlach van oor tot oor als hij van het podium komt. "Het podium was groter dan gedacht en er was veel publiek."

Nieuw talent

"De adrenaline zat op niveau honderd, echt waar", lacht hij na. "Om hier alle mensen los te zien gaan, is vet. Je ziet ze helemaal stralen." En de jonge rijzende ster wordt zelfs in het publiek warm ontvangen. "Dan komen er ineens mensen naar je toe die op de foto willen. Ik vind het geweldig."

"Ik ben gewoon hartstikke fan van hem eigenlijk", biecht Milan op na zijn optreden. En wat hem betreft blijft het niet bij dit optreden. "Ik ben aan het zoeken wat bij me past. Maar ik hoop dit soort dingen vaker te doen: meer optredens, meer nummers en meer festivals. Ik hoop dat het publiek helemaal uit hun plaat gaat als ze me zien."