Flemming verrast drietal met plek op festival: ‘Net All You Need Is Love’

Confetti, tranen en veel ongeloof: zanger Flemming (29) heeft drie talenten verrast die op zijn eigen festival in Den Bosch mogen komen optreden. Meer dan 350 beginnende zangers wilden een plekje veroveren op het evenement ‘Samen is leuker dan Alleen’. Flemming reed honderden kilometers door Nederland om de drie gelukkigen te overvallen. “Ik sta helemaal te trillen. Het is gestoord”, zegt één van de gelukkigen.

Op zaterdag 9 mei is het zover: de eerste editie van Flemmings eigen festival. Tienduizend bezoekers kunnen uit hun dak gaan op de muziek van natuurlijk Flemming, maar ook van Metejoor, Russo, Baby Blue en Mart Hoogkamer. En ze kunnen dus kennismaken met drie talenten. De eerste gelukkige komt uit Vught. “We gaan naar Milan”, zegt Flemming terwijl hij met een cheque achter zijn rug door het centrum van Vught loopt. “Hij is een ontzettend vrolijke jongen, supergoede stem, lekker volks. Hij kan een feetje bouwen en hoort erbij te zijn.” Ongeloof bij stuiterende Milan

De 19-jarige Milan van Dielen wordt overvallen bij de brasserie waar hij werkt. “Heyyyy Flemming”, roept hij als hij de bekende zanger voorbij ziet lopen. “Ik heb een verrassing maat”, meer hoeft Flemming niet te zeggen. “Nee, rot op. Ik ben zo blij. Ik kan mijn geluk niet op. Ik heb er gewoon geen woorden voor.” Een knuffel en een kus worden spontaan gegeven.

Flemming Viguurs en Milan van Dielen (foto: Noël van Hooft).

“Ik schreef mezelf in, maar ik dacht dat ik dit nooit zou kunnen winnen”, zegt Milan terwijl hij nog staat te stuiteren. “Komt er echt tienduizend man? Ik dacht maar drieduizend. En wat is eigenlijk de bedoeling?” Terwijl Flemming uitlegt dat hij zijn eigen show krijgt van tien minuten blijft Milan juichen van geluk: “Niet normaal. Ik word helemaal gek.”

Waarom doet Flemming dit?

Het volgende talent woont honderdtwintig kilometer verderop in Assendelft, in Noord-Holland. Onderweg legt Flemming uit waarom hij talenten een kans wil geven. “Ik ben zelf ook begonnen met weinig liedjes en je wilt dan toch gewoon je muziek delen met anderen. Als ik dan toch een eigen festival heb, lijkt het me heel leuk om ook opkomend talent een plekje te geven. En hoe kun je dat beter doen dan in de leukste stad van Nederland: in Den Bosch op een heel vet festival.” Aangekomen bij een school in Assendelft is het tijd om Valerie Hagnauer te vertellen dat ze mag optreden in Den Bosch. “Ze heeft mij echt omvergeblazen met haar stem en gitaarspel. Ze is lerares, ze denkt dat ze een bespreking heeft, maar ik kom haar verrassen.” Lerares trilt na overval

“Het voelt een beetje als All You Need Is Love, als Robert stopt kunnen ze mij bellen”, lacht Flemming terwijl hij richting de schoolpoort loopt. In de lerarenkamer aangekomen schrikt Valerie als ze de Bossche zanger ziet: “Maak je een grap? Wat is dit nou?” De tranen schieten in haar ogen. “Ik heb jou uitgekozen om op mijn festival te staan”, roept Flemming terwijl confetti afgeschoten wordt. “Nee, nee, nee. Doe normaal. Is dit echt?”

Valerie Hagnauer mag haar eigen show geven op het festival van Flemming(foto: Noël van Hooft).

Valerie staat helemaal te trillen. “Het is gestoord. Ik ben als een tijdje bezig met muziek en samen met mijn manager wilden we deze kans pakken.” Ze wist dat de kans klein was en daarom gelooft ze ook niet dat het echt zo is. “Dit is supercool. Ik ben klaar voor tienduizend man. Ik heb er onwijs veel zin in, we gaan dit doen. Superbedankt!” Nuchtere Ties ziet Flemming als voorbeeld

Het laatste talent komt ook uit Noord-Holland. In Bergen zit beginnend zanger Ties Oldenboom op het terras bij het restaurant van zijn broer. “Ik vind hem fantastisch. Goeie stem, goeie liedjes. Ik denk dat hij de mensen echt omver kan blazen. Dus we gaan hem verrassen”, vertelt Flemming terwijl hij zich achter een auto verstopt. “Let’s go!” “Wat is dit dan?”, reageert Ties nuchter. Flemming vertelt vol trots dat Ties zijn eigen show mag gaan geven in Den Bosch. “Niet? Echt? Wat leip, onwijs gaaf. Dit is niet normaal, ik heb gewoon gewonnen.”

Ties Oldenboom en Flemming Viguurs (foto: Noël van Hooft).

Ties vertelt dat hij muziek maakt omdat hij ‘het gewoon leuk vindt’. “Maar je moet jezelf toch een beetje in de spotlights werken en dit is een uitgelezen kans. Ik zie Flemming echt als een voorbeeld, hij is een hele gave artiest.”