Flemming komt met eigen festival in ‘zijn’ stad: ‘Dag vol verbinding’

De Bossche zanger Flemming (29) krijgt een eigen festival in zijn stad. ‘Samen is leuker dan alleen’, wordt de naam van het festival én van zijn nieuwe album, dat medio 2026 uitkomt. “Een dag vol muziek, verbinding en verrassende samenwerkingen”, belooft Flemming. “Ik wil niet alleen meer muziek maken, maar ook iets anders. Dat punt is nu aangebroken.”

Met een intiem mini-concert op de Pettelaarse Schans werd het nieuwe festival vrijdag aangekondigd. Zaterdag 9 mei is de dag dat het gaat gebeuren. Dan staat er op diezelfde Pettelaarse Schans een groot podium met allerlei artiesten waarvan het laatste anderhalf uur door Flemming en muzikale vrienden wordt bevolkt.

"Ik sta die dag samen op het podium met artiesten die ik bewonder."

"Ik ontdekte dat ik nog meer energie krijg door met anderen op te treden. Ik houd ervan om te experimenteren met andere genres dan wat mensen van mij gewend zijn. Daarom sta ik die dag samen op het podium met artiesten die ik bewonder. Denk aan Mart Hoogkamer, Broederliefde en Russo ('Gin& Tonic')."

Flemming op het terrein waar hij zijn festival gaat houden (foto: Noël van Hooft)

Het festival van de Bossche zanger is meteen het moment waarop zijn nieuwe album uitkomt waar diezelfde samenwerkingen op te horen zijn. Welke andere zangers nog meer een bijdrage zullen leveren, kan Flemming nu nog niet zeggen: "Er moeten nog definitieve goedkeuringen worden gegeven".

"Ik hoop die dag een bijdrage te leveren aan 'de verbinding' met elkaar."

Flemming is naar eigen zeggen een nieuw hoofdstuk begonnen. Eentje van grenzen doorbreken. En daar draait dat toekomstige album 'Samen is leuker dan alleen’ ook om. “Het is een kleurrijke verzameling nummers vol bijzondere samenwerkingen uit alle hoeken van de Nederlandse muziek.” “In aanloop naar het album in 2026 volgen nog meer verrassende duetten”, verklapt hij. Verder hoopt Flemming op de dag van het festival het publiek te verbinden. "Overal zal wat te eten en drinken zijn, dat werkt altijd goed. Verder hoop ik jong en oud, vrouw of man en alles wat daar tussen zit hier samen te zien. Ik denk dat het tijd is voor verbinding en hoop hiermee een bijdrage daaraan te kunnen leveren."

Wie is Flemming? Flemming Freddie Viguurs werd op 5 april 1996 geboren in Den Bosch. Hij groeide op in Vught, maar de hoofdstad van Brabant voelt als zijn ‘thuis’. Sinds 2021 is Flemming niet meer weg te denken uit het Nederlandse muzieklandschap, ‘Amsterdam’ wordt een enorme hit. En dan gaat het snel. Verschillende hits worden geschreven en uitgebracht. Flemming staat zestig weken lang onafgebroken in de Nederlandse Top 40. Hij mag meedoen met The Streamers en Vrienden van Amstel, er volgt een clubtour en een theatertour en ontelbare festivals worden platgespeeld. Half oktober komt de droom van Flemming uit: zijn eerste soloconcert in een uitverkocht Ahoy. "Te mooi om waar te zijn eigenlijk. Hier heb ik als kleine jongen al van gedroomd”, zei Flemming tijdens het concert. En nu komt de 29-jarige zanger dus met een eigen festival.