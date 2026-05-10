Verdachte neersteken drie jongens Den Bosch is 17-jarige uit Sint-Oedenrode

De verdachte van de steekpartij in Den Bosch van zaterdag is een 17-jarige jongen uit Sint-Oedenrode. Bij de steekpartij raakten drie jongens (15, 16 en 17) gewond.

Volgens de politie liep rond half acht zaterdagavond een woordenwisseling tussen een groep mannen uit de hand aan de Orthenstraat in Den Bosch.

De jongen uit Sint-Oedenrode zou daarop een mes hebben gepakt en begon om zich heen te steken. De verdachte vluchtte en de drie slachtoffers werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar ze zijn behandeld aan hun verwondingen.

De 17-jarige uit Sint-Oedenrode kwam op basis van getuigenverklaringen in beeld als verdachte. Rond half tien werd hij aangehouden op de Vlijmenseweg in Den Bosch. Hij zit nog vast.