Rode Kruis vangt opvarenden door virus getroffen schip op in Eindhoven

De vlucht met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius vertrekt zondagmiddag om half drie naar vliegbasis Eindhoven. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om de passagiers op te vangen.

Aan boord zitten Nederlanders, maar ook Duitsers, Belgen en Grieken. Als het vliegtuig landt, staan er drie vrijwilligers van het Rode Kruis klaar voor ondersteuning. Een woordvoerder zegt dat de hulpverleners beschermende kleding dragen. "Ze zijn opgeleid om mensen in dit soort situaties op hun gemak te stellen."

De evacuatie van opvarenden van de Hondius, die voor anker ging in de haven van Granadilla op Tenerife, is vanmorgen rond half twaalf begonnen. Zoals het er nu naar uitziet vertrekt de vlucht met zo'n 29 opvarenden om half drie lokale tijd naar Eindhoven , laat een woordvoerder van het Ministerie van Volksgezondheid weten. Vermoedelijk komen ze rond acht uur aan in Eindhoven.

Ook de gemeente Eindhoven is betrokken bij de aankomst van de vlucht. "Als gemeente helpen wij mee. We hebben ervaring met repatriëringsvluchten en zorgen dat er iets te eten en drinken klaarstaat", laat een woordvoerster weten.

'Veilig, professioneel vervoer'

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat er na de landing op vliegbasis Eindhoven eerst een intake is. "Er wordt bloed afgenomen voor diagnostisch onderzoek en er wordt verzocht een korte vragenlijst in te vullen", zegt een woordvoerder. Vervolgens worden de Nederlandse passagiers met 'veilig, professioneel vervoer' thuisgebracht. Daarna gaan ze zes weken in thuisquarantaine. Ze blijven in contact met de lokale GGD.

"De mensen die niet in Nederland wonen, worden opgevangen in een quarantainelocatie, georganiseerd door de GGD", vervolgt de woordvoerder. "Voor diegenen die moeten doorreizen maar dat niet meteen kunnen, is ook veilige opvang beschikbaar."

Hantavirus

Meerdere passagiers van het cruiseschip raakten besmet door het hantavirus. Daarvan zijn er drie overleden waaronder een echtpaar uit Friesland. De ongeveer 150 opvarenden die nu nog op de Hondius zaten, hadden geen klachten die konden duiden op een besmetting.