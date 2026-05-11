Juist nu kun je helpen om de hoornaar te bestrijden en leed te voorkomen

Iedereen kan een steentje bijdragen aan de bestrijding van de geelpoothoornaar, tot voor kort bekend als de Aziatische hoornaar. ”Juist nu koninginnen van deze exotische wespensoort hun eerste nestjes maken, zijn deze eenvoudig weg te halen”, zegt Stan Maessen van bijenvereniging Midden-Brabant. Hij roept iedereen op om alert te zijn op kleine nestjes.

Stan laat zo’n nestje zien. Het heeft de grootte van een golfbal. Je kunt zo’n nestje op allerlei plekken vinden. Ze hangen in schuren onder dakgoten, bij serres, in vogelnestkastjes of bij de opslag van je haardhout. Als je er een vindt moet je in actie komen, vindt Maessen. “Zet er een jampotje overheen, snijd het nestje met een plamuurmes af, sluit het potje af en leg het twee dagen in de diepvries. De koningin in het nestje is dan dood”, legt Maessen uit. “We kunnen daarmee leed voorkomen.” Want als de koningin niet wordt gedood, bouwt ze later ergens in een heg een nest ter grootte van een voetbal, en later een nog veel groter nest in een boom. Daar zitten dan uiteindelijk zo'n duizend hoornaars in.

“Let wel op dat het echt een nestje van een geelpoothoornaar en niet van een gewone wesp”, zegt Maessen. “Want wespen zijn juist heel nuttig. Weet je het niet zeker of durf je het nestje niet weg te halen, neem dan contact met een imkervereniging in de buurt. Die komen graag helpen.”

Klein nest om zelf te bestrijden (foto: Omroep Brabant).

De geelpoothoornaar heeft in ons land geen natuurlijke vijanden en richt veel schade aan, weet Maessen. "Vorig jaar heeft de exotische wesp bij mij een heel bijenvolk gedood. De bijenkast was helemaal leeg gevreten. Dat is vervelend voor mij, maar de schade blijft niet tot imkers beperkt.” De hoornaar eet ook heel veel wilde insecten en dat is een groot gevaar voor de biodiversiteit. En het zorgt voor economische schade. De hoornaar is dol op bestuivers en dat brengt dus ook de fruitteelt enorme schade toe.

Een groot hoornaarnest kan ook gevaarlijk zijn voor mensen. “Je moet er uit de buurt blijven. Kom je te dichtbij dan worden de beestjes agressief. Een leger van hoornaars kan je dan aanvallen. Ze kunnen je dan flink steken en gif in je ogen spuiten.” De strijd tegen de hoornaar is een beetje vechten tegen de bierkaai geeft Maessen toe. Hij heeft de afgelopen jaren al heel wat nesten weggehaald: ”Als we niets doen komen er steeds meer. Ieder nest dat dit jaar niet wordt bestreden levert volgend jaar vier nieuwe nesten op.” In Midden-Brabant waren vorig jaar vijfhonderd nesten en dat zullen er dit jaar rond de tweeduizend zijn. Het doel is om de groei beheersbaar te houden. Want één ding staat voor Maessen vast: "De geelpoothoornaar gaat hier nooit meer weg." Boswachter Frans Kapteijns vertelt in de wekelijkse podcast Stuifmail over de natuur. Ook de Aziatische hoornaar stond eerder centraal. Kapteijns geeft antwoord op de vraag: hoe gevaarlijk is de Aziatische hoornaar nou echt? En wat kunnen we er tegen doen?