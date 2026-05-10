Viroloog ziet geen reden tot paniek over hantavirus: 'Dit is geen corona'

We hoeven ons in Nederland geen zorgen te maken over het hantavirus. Dat zegt Jean Luc Murk, viroloog van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Zo'n 29 opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het virus in april uitbrak, komen zondagavond aan in Eindhoven. "Ik denk dat we er over een paar weken niet meer over praten."

De vlucht met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius vloog rond tien voor vijf vanmiddag van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De passagiers worden daar opgevangen door hulpverleners in beschermende pakken. Na de landing moeten de passagiers zes weken in thuisquarantaine. De uitgebreide voorzorgsmaatregelen zijn volgens Murk vooral een kwestie van voorzichtigheid "Ik snap dat dat beeld veel indruk maakt, maar je wil de hulpverleners geen risico laten lopen. Dus dan neem je de grootste maatregelen." Anders dan het coronavirus

Volgens hem moeten we dan ook geen verkeerde conclusies trekken. "We moeten niet denken dat er een nieuwe pandemie is die heel gevaarlijk is voor iedereen en zich gaat verspreiden. Veel mensen hebben corona in het achterhoofd, maar dit is een hele andere situatie. Het coronavirus was nieuw, en dit is een bekend virus waarvan we al jarenlang op de hoogte zijn."