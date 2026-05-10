Viroloog ziet geen reden tot paniek over hantavirus: 'Dit is geen corona'
We hoeven ons in Nederland geen zorgen te maken over het hantavirus. Dat zegt Jean Luc Murk, viroloog van het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Zo'n 29 opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het virus in april uitbrak, komen zondagavond aan in Eindhoven. "Ik denk dat we er over een paar weken niet meer over praten."
De vlucht met opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius vloog rond tien voor vijf vanmiddag van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De passagiers worden daar opgevangen door hulpverleners in beschermende pakken. Na de landing moeten de passagiers zes weken in thuisquarantaine.
De uitgebreide voorzorgsmaatregelen zijn volgens Murk vooral een kwestie van voorzichtigheid "Ik snap dat dat beeld veel indruk maakt, maar je wil de hulpverleners geen risico laten lopen. Dus dan neem je de grootste maatregelen."
Anders dan het coronavirus
Volgens hem moeten we dan ook geen verkeerde conclusies trekken. "We moeten niet denken dat er een nieuwe pandemie is die heel gevaarlijk is voor iedereen en zich gaat verspreiden. Veel mensen hebben corona in het achterhoofd, maar dit is een hele andere situatie. Het coronavirus was nieuw, en dit is een bekend virus waarvan we al jarenlang op de hoogte zijn."
De enige gemeenschappelijk factor is volgens hem dat het gaat om een dierenvirus dat naar de mens kan worden overgedragen. "Het Andesvirus komt van bepaalde ratten of muizen. Je kan besmet raken door virusdeeltjes in te ademen, bijvoorbeeld wanneer stof met uitwerpselen opdwarrelt, of op plekken als vuilstortplaatsen."
Nauwelijks besmettelijk
Het Andesvirus is wel een van de weinige hantavirussen die van mens op mens kunnen worden doorgegeven, en het is niet bepaald een ongevaarlijk virus. "Eén op de drie mensen die het oploopt, wordt heel ernstig ziek of overlijdt", vertelt Murk. "Maar voor de omgeving is het een stuk minder gevaarlijk omdat het nauwelijks besmettelijk is. Mensen lijken ook maar heel kort besmettelijk te zijn."
Hoe mensen het overdragen, is nog niet helemaal duidelijk. "Waarschijnlijk via hoesten. Het is in ieder geval duidelijk dat je echt heel dicht met elkaar in contact moet komen. Als je bijvoorbeeld tegenover elkaar aan tafel zit, is de kans dat je besmet raakt niet zo groot."
Hij benadrukt dat bij dit soort virussen de omstandigheden van belang zijn. "Slecht geventileerde, afgesloten ruimtes vormen meer risico dan goed geventileerde plekken."
Weinig kans op verspreiding
Volgens de viroloog is de kans klein dat het virus zich in Nederland verder verspreidt. "De kans dat dit voor ons in Nederland iets gaat betekenen is nihil. Ik denk eerlijk gezegd dat we er over een paar weken niet meer over praten."