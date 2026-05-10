Mikky Keetels loopt verste ter wereld op Wings for Life, Belg wint de loop

De Catcher Car van de Wings for Life World Run heeft alle deelnemers gepasseerd. Daarmee zit het wereldwijde hardloopevenement erop. Als allerlaatste in Breda werd de Belg Arthur Vansteenkiste ingehaald. Hij kwam het verst van alle deelnemers. Stewardess Mikky Keetels (25) uit Schijndel, die dit jaar al stuntte met zeges in de marathons van Rotterdam en Vancouver, kroonde zich tot wereldwijde winnaar bij de vrouwen.

Arthur van Steenkiste werd ingehaald met 66,7 kilometer in de benen. De 25-jarige student heeft maandenlang getraind voor het evenement. Lange tijd liep hij achter landgenoot Arnout van Staeyen, een 18-jarige crosscountry renner. Maar Vansteenkiste bleef stoïcijns doorstampen. Dat legde hem uiteindelijk windeieren: wereldwijd werd de Leuvenaar 4de. Van tevoren waren er hoge verwachtingen van titelverdediger Valentin Poncelet (30), die de vorige editie won en toen 67,4 kilometer aflegde. Daarmee werd hij vierde van de wereld. Dit keer liep het anders: na 25 kilometer viel de Belg weg. Snelste vrouw

Mikky Keetels kroonde zich uiteindelijk tot snelste vrouw ter wereld bij het evenement en had na de finish zo’n 62,24 kilometer in de benen.

Het sportevenement wordt gelijktijdig georganiseerd in zo’n 150 landen. Met de run zamelt Wings for Life wereldwijd geld in voor onderzoek naar de genezing van ruggenmergletsel. Er is geen gewone finishlijn, maar een rijdende: zodra de Catcher Car een loper inhaalt, zit de race er voor die deelnemer op. De rennende stewardess werd eerder dit jaar bekend toen ze de marathon van Rotterdam won en met een tijd van 2.30.42 ook de Nederlandse titel binnensleepte. En dat terwijl Keetels geen fulltime atleet is: naast haar hardloopcarrière vliegt ze de hele wereld over als stewardess voor KLM. Winnaar marathon van Vancouver

En daar hield het niet op. Vorige week won ze ook nog de marathon van Vancouver, in een parcoursrecord. Vooraf hoopte ze bij de Wings for Life World Run tussen de 55 en 60 kilometer ver te komen. Waar de meeste lopers weken nodig hebben om te herstellen van een marathon, knalde Keetels er binnen vier weken drie topprestaties uit op grote hardloopevenementen. Lang leek het erop dat Keetels naast de winst zou grijpen. Rond de veertig kilometer liep ze vrijwel nek aan nek met Esther Pfeiffer, die de World Run in München liep. De twee lieten de nummer drie ver achter zich en vochten één tegen één, weliswaar op honderden kilometers afstand, een zenuwslopend duel uit.

Op het Chasséveld in Breda keken toeschouwers met spanning toe hoe favoriet Mikky Keetels dik over de marathonafstand ging. (Foto: Nynke Cuperus / Omroep Brabant.)