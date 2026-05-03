Mikky Keetels wint marathon van Vancouver

Vandaag om 22:44 • Aangepast vandaag om 23:00
Atlete Mikky Keetels uit Schijndel schrijft Marathon Vancouver op haar naam (foto: ANP).

Atlete Mikky Keetels uit Schijndel heeft de marathon van Vancouver gewonnen. De 27-jarige kampioene op de marathon legde de 42,195 kilometer af in een tijd van 2.33.01, ruim onder het oude parcoursrecord van 2.34,27.

Lobke Kapteijns

Daarmee was ze 24 seconden sneller dan Dayna Pidhoresky uit Canada, die de marathon een jaar eerder had gewonnen.

Keetels veroverde haar Nederlandse titel op de marathon drie weken geleden. Toen finishte de atlete bij de marathon van Rotterdam in een persoonlijk record van 2.30.42. Ze liet na afloop van de marathon van Rotterdam weten in juni ook uit te komen op de triatlon.

Fulltime stewardess traint overal ter wereld
De fulltime stewardess wil professioneel atlete worden vertelde ze afgelopen maand. De Schijndelse heeft naar eigen zeggen een droombaan als stewardess. Ze vliegt de hele wereld over en traint daardoor ook in allerlei steden en op bijzondere plaatsen. 

"Voor mijn vlucht kijk ik online en via ChatGPT welke trainingen ik in kan plannen. Wat is het weer daar, waar is het veilig en wat zijn mooie routes?" Ze wil parttime gaan werken om meer tijd te kunnen steken in haar carrière als atlete. 

