Marathonwinnaar en stewardess Mikky wil professionele hardloopcarrière

Mikky Keetels uit Schijndel wil professioneel hardloopster worden. Dat vertelt ze zondagavond bij de talkshow RTL Tonight. Eerder op de dag pakte de fulltime stewardess voor de allereerste keer de Nederlandse titel bij de marathon van Rotterdam.

Marathons in het buitenland Hoe doet ze het toch? Fulltime werken als stewardess en dan ook nog zo'n sportprestatie neerzetten? "Ik vind vliegen echt fantastisch. Ik kom op de meest mooie plekken en daar trek ik dan m'n hardloopschoenen aan. Als ik mijn loopje van 30 kilometer door New York mag doen, geniet ik daar heel erg van."

"Ik denk dat dat ook wel komt door de adrenaline", vertelt ze. "Ik voel me eigenlijk heel goed."

Ze was pas twee dagen terug uit Buenos Aires en deed zondag meteen mee aan de marathon van Rotterdam. En dan wint Mikky Keetels ook nog eens . Voor iemand die er zo'n hectische dagen op heeft zitten, oogt Keetels aan tafel bij Humberto Tan niet vermoeid.

Soms doet ze op haar 24-uursvluchten zelfs mee aan wedstrijden, zegt ze. "Toen ik 24 uur in New York was heb ik de marathon gelopen en in Boston de halve marathon", vertelt ze. "Ik loop zoveel kilometers omdat ik er plezier in heb."

Carrière combineren met vliegen

Dat plezier wil ze nu gaan gebruiken in een carrière als professioneel hardloopster. "Dat is mijn ambitie. Ik heb nu een management en mijn doel is om geleidelijk aan steeds wat serieuzer te worden."

"Dus KLM is je kwijt?", vraagt Tan haar nog. Maar dat is niet het geval. "Ik wil het blijven combineren", zegt Keetels. "Vliegen én hardlopen werkt voor mij goed, maar ik wil wel parttime gaan werken. 50 procent vliegen dus: dan vlieg ik één à twee keer in de maand."

Gesprekken met KLM

De Schijndelse vertelde eerder al aan Omroep Brabant dat ze een 'droombaan' heeft. "Ik kom op geweldige plekken. Voor mijn vlucht kijk ik online en via ChatGPT welke trainingen ik in kan plannen. Wat is het weer daar, waar is het veilig en wat zijn mooie routes?"

Keetels heeft al gesprekken met KLM over haar wens om parttime te werken. "Ze zijn heel meedenkend. Hoe het er precies uit gaat zien? Dat weet ik nog niet. Ik ga deze week eerst een beetje nagenieten en het vieren."