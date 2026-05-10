NAC degradeert, duel definitief gestaakt vanwege vuurwerk

NAC is er niet in geslaagd om in de Eredivisie te blijven. De ploeg van trainer Carl Hoefkens stond met 2-0 voor tegen sc Heerenveen toen de wedstrijd werd gestaakt, maar concurrenten Telstar en FC Volendam zijn niet meer in te halen. De wedstrijd in Breda werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer vuurwerk op het veld werd gegooid.

De supporters zijn ontevreden. Heel ontevreden, dat bleek zondag overduidelijk. Een deel van de Bredase aanhang hoopt op een frisse wind op alle fronten binnen de club: van spelersgroep en technische staf tot directie.

Met politiebussen, de Mobiele Eenheid en politie te paard bij het Rat Verlegh Stadion was duidelijk dat er rekening werd gehouden met allerlei scenario’s. Ook in het stadion hingen spandoeken gericht aan de clubleiding en de technische staf.

Voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen hing er al een gespannen sfeer rond het stadion. Bij de hoofdingang werden diverse spandoeken getoond, waarop supporters het vertrek eisten van technisch directeur Peter Maas.

Dat is niet zonder reden. NAC moest tijdens het duel tegen Heerenveen een wonder verrichten om een plek in de Eredivisie te behouden. De Bredanaars moesten niet alleen winnen, maar Heerenveen ook compleet van de mat spelen om erin te blijven.

Op het veld vocht NAC voor zijn laatste kans en maakte de ploeg voetballend een aardige indruk. Zo was Moussa Soumano gevaarlijk met een kopbal en liet Kamal Sowah zich na een kwartier zien met een aardige knal.

Afgetroefd

Heerenveen werd achteruit gedrukt en wist, op één grote kans na, nauwelijks gevaarlijk te worden. Ook op werklust werden de Friezen afgetroefd. Na 36 minuten volgde de beloning: verdediger Boy Kemper schoot prachtig binnen: 1-0.

Het tempo van de eerste helft kon NAC na rust niet meteen vasthouden. Daardoor werd sc Heerenveen steeds gevaarlijker. Doelman Daniel Bielica moest eerst ingrijpen toen zijn eigen verdediger Rio Hillen hem bijna verraste met een lob. Kort daarna tikte de Poolse keeper een kopbal van Luca Oyen uit de bovenhoek.

Fakkels

Daarna gebeurde er een hoop in het Rat Verlegh Stadion. Eerst staakte scheidsrechter Sander van der Eijk het duel tijdelijk omdat er fakkels op het veld werden gegooid.

Toen de spelers weer op het veld stonden, werd het al snel 1-1 door Dylan Vente, maar die goal werd op advies van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de andere kant gaf de scheidsrechter een penalty die door Kemper werd benut: 2-0.

Vlak voor tijd werden opnieuw fakkels op het veld gegooid en kon de scheidsrechter niets anders doen dan opnieuw het duel stil leggen. Het betekende een definitieve staking, ook werd duidelijk dat door resultaten op andere velden degradatie een feit is voor de Bredanaars.