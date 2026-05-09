Kan NAC degradatie nog voorkomen? 'Er kunnen gekke dingen gebeuren'
Donkere wolken hadden wellicht meer recht gedaan aan de wankele toestand van NAC, maar het trainingscomplex in Zundert ligt er vrijdagmiddag zonovergoten bij. En als de spelers na de besloten training van het veld komen, blijken hun gezichten al even zonnig te staan. Niets wijst erop dat degradatie slechts een kwestie van tijd is.
En toch kan alleen een wonder NAC nog redden. Een Houdini-act, de comeback van de eeuw. Scenario's waar vrijwel niemand rekening mee houdt. Maar trainer Carl Hoefkens weigert met de witte vlag te zwaaien. "Dat is de leus van NAC. De 'N' van NAC is afkomstig van NOAD. Dit staat voor Nooit Opgeven, Altijd Doorzetten. Dit is het moment om daarnaar te leven", zegt de trainer tegen de NOS.
Aanvoerder Boy Kemper voegt eraan toe dat NAC twee jaar geleden ook al was afgeschreven voor promotie, maar toen op miraculeuze wijze toch nog een paadje richting de eredivisie vond.
Bizarre ontsnappingen
"En er zijn nog wel meer voorbeelden van bizarre ontsnappingen te bedenken. Als er druk op staat, kunnen er gekke dingen gebeuren. Als wij zondag van Heerenveen winnen, dan komt die druk misschien toch ineens bij Telstar of Volendam te liggen."
Maar NAC moet niet zomaar winnen van Heerenveen (en afwachten of Telstar of Volendam verliest), het moet eigenlijk ook nog eens met een ruime marge afrekenen met de Friezen, aangezien het een slechter doelsaldo heeft dan de concurrenten.
"Dat wordt een helse opgave", beaamt Hoefkens. "Maar ik merk dat mijn spelers daar nog wel voor willen gaan."
Rumoerige week
Dat het deze week erg onrustig was vanwege de rechtszaak tegen de KNVB en het gedwongen vertrek van technisch adviseur Pierre van Hooijdonk, heeft de opdracht niet moeilijker gemaakt volgens de trainer.
"Het was inderdaad een rumoerige week en dat was jammer. Maar de stand op de ranglijst zorgt al voor genoeg stress, dus wij hebben ons niet met de rest beziggehouden."
Pieken en dalen
Bovendien weet Kemper na drie seizoenen in Breda dat een beetje rumoer bij de club hoort. Dat NAC een club is van pieken en dalen. "Dat maakt de club ook mooi. Dat zegt iedere tegenstander die ik spreek. Ze hopen allemaal dat we erin blijven."
Dat heeft NAC dus absoluut niet meer in eigen hand, "maar het mooie van NAC is dat we hoe dan ook met applaus van het veld gaan. Zolang we maar ons uiterste best doen, en dat gaan we zondag doen."