Kan NAC degradatie nog voorkomen? 'Er kunnen gekke dingen gebeuren'

Donkere wolken hadden wellicht meer recht gedaan aan de wankele toestand van NAC, maar het trainingscomplex in Zundert ligt er vrijdagmiddag zonovergoten bij. En als de spelers na de besloten training van het veld komen, blijken hun gezichten al even zonnig te staan. Niets wijst erop dat degradatie slechts een kwestie van tijd is.

En toch kan alleen een wonder NAC nog redden. Een Houdini-act, de comeback van de eeuw. Scenario's waar vrijwel niemand rekening mee houdt. Maar trainer Carl Hoefkens weigert met de witte vlag te zwaaien. "Dat is de leus van NAC. De 'N' van NAC is afkomstig van NOAD. Dit staat voor Nooit Opgeven, Altijd Doorzetten. Dit is het moment om daarnaar te leven", zegt de trainer tegen de NOS. Aanvoerder Boy Kemper voegt eraan toe dat NAC twee jaar geleden ook al was afgeschreven voor promotie, maar toen op miraculeuze wijze toch nog een paadje richting de eredivisie vond. Bizarre ontsnappingen

"En er zijn nog wel meer voorbeelden van bizarre ontsnappingen te bedenken. Als er druk op staat, kunnen er gekke dingen gebeuren. Als wij zondag van Heerenveen winnen, dan komt die druk misschien toch ineens bij Telstar of Volendam te liggen."