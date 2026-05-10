NAC degradeert uit Eredivisie, duel definitief gestaakt vanwege vuurwerk

NAC is er niet in geslaagd om in de Eredivisie te blijven. De ploeg van trainer Carl Hoefkens stond met 2-0 voor tegen SC Heerenveen, maar concurrenten Telstar en FC Volendam zijn niet meer in te halen. De wedstrijd in Breda werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat er opnieuw vuurwerk op het veld werd gegooid.

Voor de wedstrijd tegen SC Heerenveen hing er al een gespannen sfeer rond het stadion. Bij de hoofdingang werden diverse spandoeken getoond, waarop supporters het vertrek eisten van technisch directeur Peter Maas.

Met politiebussen, de Mobiele Eenheid en politie te paard bij het Rat Verlegh Stadion was duidelijk dat er rekening werd gehouden met allerlei scenario’s. Ook in het stadion hingen spandoeken gericht aan de clubleiding en de technische staf.

Spandoeken

Van ‘Data volgens NAC: goede prestatie! Data volgens ons: gewoon degradatie’ tot ‘Hoefkens: tot de grens en niet verder’. De supporters zijn ontevreden. Heel ontevreden, dat bleek zondag overduidelijk. Een deel van de Bredase aanhang hoopt op een frisse wind op alle fronten binnen de club: van spelersgroep en technische staf tot directie.

Dat was niet zonder reden. NAC moest tijdens het duel tegen Heerenveen een wonder verrichten om zich vast te klampen aan een plek in de Eredivisie. De Bredanaars moesten niet alleen winnen, maar Heerenveen ook compleet het onderspit laten delven om erin te blijven.