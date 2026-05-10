Explosie bij pand waar gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen

Er is een explosie geweest bij een pand aan De Beverspijken op de grens van Engelen en Den Bosch. De gemeente heeft plannen om daar asielzoekers op te vangen. De politie heeft zondagavond onderzoek gedaan naar de explosie.

Uit het onderzoek blijkt dat eerder dat weekend een explosief is gebruikt, meldt de politie. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd.

Een zogenoemde explosievenverkenner is ter plaatse geweest om de situatie te beoordelen. Er zijn ook resten van vuurwerk en een vloeistof gevonden. De politie heeft sporen veiliggesteld.

Het raam is later afgeschermd met hout om de schade te verbergen.

Eerdere demonstraties

Het pand aan De Beverspijken 2, een voormalig politiekantoor, ligt op bedrijventerrein De Vutter. De gemeente maakte begin april bekend daar vijftig minderjarige vluchtelingen op te willen vangen. Na het nieuws gingen demonstranten meerdere keren de straat en zelfs de snelweg op.

De gemeente organiseerde na de bekendmaking negen informatiemomenten voor direct omwonenden en ondernemers uit Engelen, maar merkte dat dat niet genoeg was. Daarom is er maandag een online informatieavond.