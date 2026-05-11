Automobilisten trekken zich niets aan van rode kruizen tijdens koevangst A2
Ruim twintig automobilisten hebben een bekeuring gekregen nadat ze zich zaterdagavond niets aantrokken van de rode kruizen boven de A2 bij Den Bosch. Een deel van de weg was daar korte tijd afgesloten om een koe te vangen die daar over de weg liep.
Na meldingen dat de rode kruizen massaal werden genegeerd, besloot een motoragent daar een kijkje te nemen. Hij legde de verschillende overtreders vast. "Een rood kruis is er niet voor niets", benadrukt de verkeerspolitie op Instagram. "Dit beschermt weggebruikers én hulpverleners."
Na een achtervolging kon de koe worden ingesloten. Een dierenarts en een transport kwamen naar de snelweg om het dier van de snelweg te halen. De koe is uiteindelijk veilig meegenomen.
Boete negeren rood kruis
De boete voor het negeren van een rood kruis op de snelweg (rijstrooksignalering) bedraagt in 2026 minimaal 290 euro. Dit bedrag is exclusief 9 euro administratiekosten. Het negeren van een rood kruis is gevaarlijk en wordt direct beboet, vaak via trajectcontrole of cameratoezicht.