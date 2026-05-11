Rode kruizen massaal genegeerd tijdens vangst koe op A2 bij Den Bosch

Ruim twintig automobilisten hebben een bekeuring gekregen nadat ze zich zaterdagavond niets aantrokken van de rode kruizen boven de A2 bij Den Bosch. Een deel van de weg was daar korte tijd afgesloten om een koe te vangen die daar over de weg liep.

Na meldingen dat de rode kruizen massaal werden genegeerd, besloot een motoragent daar een kijkje te nemen. Hij legde de verschillende overtreders vast. "Een rood kruis is er niet voor niets", benadrukt de verkeerspolitie op Instagram. "Dit beschermt weggebruikers én hulpverleners."

Na een achtervolging kon de koe worden ingesloten. Een dierenarts en een transport kwamen naar de snelweg om het dier van de snelweg te halen. De koe is uiteindelijk veilig meegenomen.