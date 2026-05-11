Eindhovense lijfwacht Lil Kleine bereidde drugstransporten voor, OM wil cel
Serafijn P. (48) uit Eindhoven beveiligde de populaire rapper Lil Kleine. Maar stiekem was hij ook volop actief in de onderwereld onder de bijnaam Teflon. Er leek zelfs even een spoor naar Bolle Jos. Maandag eiste de officier van justitie twee jaar celstraf tegen hem.
P. is een beer van een vent, niet gek als lijfwacht. Een robuuste uitstraling hoort daarbij. Maandag zat de Eindhovenaar in het beklaagdenbankje in de rechtbank in Rotterdam, daar zijn de grotere internationale drugszaken. De zaak van P. leek lange tijd best groot, maar er is weinig van over gebleven.
Zoektocht
P. dook jaren terug al op in de zoektocht naar Bolle Jos. "Dat maakte de verdachte interessant", zei de officier van justitie.
De recherche vond twee mobiele telefoonaccounts van telefoondienst SkyECC, een versleutelde berichtendienst die door de politie werd opgerold, die naar Eindhoven leidden. In de chats werd gesproken over routes vanuit het buitenland, uithalen en stashlocaties opzetten. Foto's toonden rechthoekige witte blokken. Coke uit Colombia, Peru en Ecuador. En betalingen van tussen de 50.000 en 200.000 euro per keer. Typische drugstaal. De mobieltjes waarmee gechat werd, straalden zendmasten aan in Eindhoven.
'Teflon'
De politie zag dat hij chatte onder de bijnaam Teflon. Geen megapartijen maar 100, 9, 7 en 28 kilo. Daar kwam nog eens bij dat de politie informatie kreeg die het nog concreter maakte. Ene Serafijn P. zou contact hebben met Jos Leijdekkers en de Belgische drugscrimineel Flor B. en hij zou wapens hebben.
De man probeerde onder de radar te blijven, wat drugscriminelen doen. Maar toen hij bezig was met het omboeken van een vlucht naar Dubai noemde een ander contact zijn naam. "Hee, wat doe je nou malloot, geen namen noemen", reageerde de verdachte.
De Eindhovenaar bleek zelf ook onvoorzichtig: hij stuurde een selfie met daarop duidelijk zijn unieke tattoos en hij stuurde voicememo's.
Vrijlating
P. werd opgepakt in oktober 2023 maar het onderzoek dat volgde, bracht weinig helderheid. "Dat heeft ons niet gebracht tot een relatie tussen deze verdachte en Jos Leijdekkers. Ook niet tot de vuurwapens", stelde de officier.
Na een maandenlang voorarrest liet de rechtbank hem vrij. Zoals in veel zaken van vrijgelaten verdachten komt er dan vertraging in een proces. Ook hier. Daarom gingen officier van justitie en advocaat kijken of ze er samen uit konden komen. Snel duidelijkheid scheppen en slepende rechtszaken te voorkomen. Er kwamen procesafspraken uit, een 'deal' simpel gezegd.
Betalen
De officier van justitie legde maandag uit dat hij genoeg bewijs ziet voor het voorbereiden van drugstransporten en witwassen: "Meneer speelde een behoorlijke rol in de voorbereidingshandelingen, dat heeft acht maanden geduurd. Het gaat om best wel wat kilo’s. Maar we hebben niet de indruk dat meneer bovenaan de voedselketen staat."
Hij eiste daarom twee jaar celstraf, met aftrek van zijn voorarrest. Het komt erop neer dat hij niet terug de cel in hoeft. Daar bovenop moet de Eindhovenaar zo'n 70.000 euro betalen aan de Staat, waaronder een boete.
Niet vrolijk
Zijn advocaat hield het kort. "Client heeft echt wel last van die strafzaak die boven zijn hoofd hangt. Die link met Bolle Jos, niet echt een link waar je heel vrolijk van wordt", zei ze.
De verdachte zelf wilde weinig zeggen, niks over de beschuldigingen en of hij achter die accounts zat. Maar wel dat hij last heeft van stress en dat hij blij is als alles achter de rug is. Op het proces werd niks gezegd over zijn werk als lijfwacht. Dat wilde hij niet.
De rechtbank bekijkt de komende twee weken de procesafspraken en beslist of ze acceptabel en rechtvaardig zijn. De rechters hebben alle vrijheid om er vanaf te wijken, van hogere straffen tot vrijspraak aan toe.
