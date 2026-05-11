Eindhovense lijfwacht Lil Kleine bereidde drugstransporten voor, OM wil cel

Serafijn P. (48) uit Eindhoven beveiligde de populaire rapper Lil Kleine. Maar stiekem was hij ook volop actief in de onderwereld onder de bijnaam Teflon. Er leek zelfs even een spoor naar Bolle Jos. Maandag eiste de officier van justitie twee jaar celstraf tegen hem.

P. is een beer van een vent, niet gek als lijfwacht. Een robuuste uitstraling hoort daarbij. Maandag zat de Eindhovenaar in het beklaagdenbankje in de rechtbank in Rotterdam, daar zijn de grotere internationale drugszaken. De zaak van P. leek lange tijd best groot, maar er is weinig van over gebleven.

Zoektocht

P. dook jaren terug al op in de zoektocht naar Bolle Jos. "Dat maakte de verdachte interessant", zei de officier van justitie.

De recherche vond twee mobiele telefoonaccounts van telefoondienst SkyECC, een versleutelde berichtendienst die door de politie werd opgerold, die naar Eindhoven leidden. In de chats werd gesproken over routes vanuit het buitenland, uithalen en stashlocaties opzetten. Foto's toonden rechthoekige witte blokken. Coke uit Colombia, Peru en Ecuador. En betalingen van tussen de 50.000 en 200.000 euro per keer. Typische drugstaal. De mobieltjes waarmee gechat werd, straalden zendmasten aan in Eindhoven.

'Teflon'

De politie zag dat hij chatte onder de bijnaam Teflon. Geen megapartijen maar 100, 9, 7 en 28 kilo. Daar kwam nog eens bij dat de politie informatie kreeg die het nog concreter maakte. Ene Serafijn P. zou contact hebben met Jos Leijdekkers en de Belgische drugscrimineel Flor B. en hij zou wapens hebben.

De man probeerde onder de radar te blijven, wat drugscriminelen doen. Maar toen hij bezig was met het omboeken van een vlucht naar Dubai noemde een ander contact zijn naam. "Hee, wat doe je nou malloot, geen namen noemen", reageerde de verdachte.