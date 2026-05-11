Bijzondere verrassing op Moederdag voor zwaarlijvig varken Pumba

Pumba, het zwaarlijvige uit huis geplaatste varken dat sinds december opgevangen wordt door Dominique Schreinemachers kreeg op Moederdag een wel heel bijzondere verrassing.

Met een rood hoofd kijkt Dominique Schreinemachers op. "Het is gelukt." Met drie man hebben ze Pumba net naar een nieuwe stuk wei verplaatst. Een nogal vermoeidend klusje, omdat het varken daar maar weinig zin in had. "Als een varken zich eenmaal ergens thuis voelt, haal je het daar niet zo gemakkelijk weg." Het varken dat sinds december in haar opvang verblijft had een nieuw stekje op het terrein nodig omdat Smackels, zoals Dominique Pumba noemt, de grond rondom haar hok omwroette. Gezond en natuurlijk gedrag voor een varken, maar niet zo gezond voor de fruitbomen die ernaast stonden. Vandaar de verhuizing. Het gaat uitstekend met het varken dat bij een ontruiming met een brancard uit een huis aan de Saksen Weimarstraat in Rijen moest worden gehaald. Het varken en haar baasje moesten het huis op last van de rechter verlaten.

Pumba woog destijds bijna 140 kilo, kon nauwelijks lopen en bijna niets zien door het overgewicht, toen ze in de opvang bij Schreinemachers terechtkwam. "Ook toen heeft ze zich blijkbaar erg verzet tegen haar verplaatsing en moest ze zelfs door vier man opgetild worden."

"Ze moet nog terug naar 80 kilo."