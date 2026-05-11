Bijzondere verrassing op Moederdag voor zwaarlijvig varken Pumba
Pumba, het zwaarlijvige uit huis geplaatste varken dat sinds december opgevangen wordt door Dominique Schreinemachers kreeg op Moederdag een wel heel bijzondere verrassing.
Met een rood hoofd kijkt Dominique Schreinemachers op. "Het is gelukt." Met drie man hebben ze Pumba net naar een nieuwe stuk wei verplaatst. Een nogal vermoeidend klusje, omdat het varken daar maar weinig zin in had. "Als een varken zich eenmaal ergens thuis voelt, haal je het daar niet zo gemakkelijk weg."
Het varken dat sinds december in haar opvang verblijft had een nieuw stekje op het terrein nodig omdat Smackels, zoals Dominique Pumba noemt, de grond rondom haar hok omwroette. Gezond en natuurlijk gedrag voor een varken, maar niet zo gezond voor de fruitbomen die ernaast stonden. Vandaar de verhuizing.
Het gaat uitstekend met het varken dat bij een ontruiming met een brancard uit een huis aan de Saksen Weimarstraat in Rijen moest worden gehaald. Het varken en haar baasje moesten het huis op last van de rechter verlaten.
Pumba woog destijds bijna 140 kilo, kon nauwelijks lopen en bijna niets zien door het overgewicht, toen ze in de opvang bij Schreinemachers terechtkwam. "Ook toen heeft ze zich blijkbaar erg verzet tegen haar verplaatsing en moest ze zelfs door vier man opgetild worden."
"Ze moet nog terug naar 80 kilo."
Toen Smackels zondag eenmaal het poortje door was van haar nieuwe wei, gaf ze het verzet op. "Ze maakte zelfs een sprongetje", zegt een verheugde Dominique. Een enorm verschil met een halfjaar geleden. "Toen ze binnenkwam kon ze nog geen halve meter lopen."
De weegschaal geeft ondertussen rond de honderd kilo aan, maar dat is nog niet voldoende volgens de veteraan die als helikopterpiloot diende in onder meer Afghanistan. De afgelopen maanden onderwierp ze Pumba met zichtbaar succes aan een militair afslankregime. "Ze moet nog terug naar 80 kilo."
Pumba's hok staat nu naast dat van de twee andere varkens Willemijn en Ted. Een hekwerk scheidt ze nog van elkaar. "Anders wordt het vechten, maar dat hoort." Smackels moet van Dominique eerst nog wat fitter worden voor ze de varkens echt bij elkaar laat.
Dominique kreeg zondag bij de verhuizing hulp van de 'echte moeder' van Pumba. De eigenaresse van het varken werkt zelfs een aantal dagen per week op de opvang van Dominique. "Die twee samen is heel bijzonder. Ik heb weinig liefdes tussen mens en dier gezien die zo groot waren."
De eigenaresse zou Pumba graag weer zelf opvangen, maar heeft voorlopig nog geen huis met geschikt tuin gevonden. "Het voelt voor haar alsof haar kind bij haar is weggehaald." Ze heeft tot 1 september de tijd gekregen een plek te vinden.