Hardlopende stewardess vliegt van record naar record: ‘Onmenselijk'

De topprestaties van Mikky Keetels uit Schijndel vliegen je om de oren. De 27-jarige stewardess liep drie megaprestaties in vier weken naast fulltime haar baan in de lucht. Zondag was ze de snelste vrouw wereldwijd bij de Wings for Life World Run in Breda. Kenners en bekenden zijn verbaasd. “Dit is onmenselijk”, lacht topatleet Björn Koreman uit Geertruidenberg.

“Dit gaat tegen alle wetten in”, vervolgt de topatleet. “Iedereen geniet hiervan. Bizar dat je lichaam daartoe in staat is.” Voormalig Nederlands recordhouder en oud-Olympiër Greg van Hest uit Tilburg: “Dit is heel bizar. Ze laat zien dat het menselijk lichaam meer kan dan we denken.” De cijfers zijn duizelingwekkend. 62,4 kilometer rende de stewardess zondag, daarmee was ze wereldwijd de snelste vrouw, tijdens het evenement met de rijdende finishlijn. Vorige week nog won ze de marathon van Vancouver en liep daar een parcoursrecord. Op 12 april was ze nationaal kampioen bij de Marathon Rotterdam, ondanks een jetlag. Haar trainingsmaat Oliver van der Steeg reageerde zondag in de uitzending van Omroep Brabant. “Dit is echt onmenselijk. Ik denk dat ze morgen weer gaat rennen, ze lacht nog steeds.”

Atlete Mikky Keetels uit Schijndel schrijft Marathon Vancouver op haar naam (foto: ANP).

Hoe dan?

Hoe dit kan? “Ze heeft geen grens en ze is mentaal sterk. Als je iets heel leuk vindt, krijg je er heel veel energie van”, denkt haar trainingsmaat. “Ze gaat goed op de energie van de mensen langs de kant.” “Kenners zouden zeggen dat dit niet kan”, denkt van Hest. “Haar mentale weerbaarheid is het belangrijkst. Ze is onbevangen en heeft plezier.” Haar baan kan juist haar kracht zijn, denkt Koreman. “Ze coacht zichzelf. Ze weet heel goed wat ze wel en niet moet doen en heeft niemand die haar zegt dat ze over het randje moet gaan.”

Voeding

Ook voeding speelt volgens Koreman een steeds grotere rol. “Dat wordt steeds meer geoptimaliseerd, misschien is ze daar nóg verder in.” En heel belangrijk: “Ze zit in een goede flow. Een positieve mindset helpt echt enorm”, weet de loper. Ook verwijst Van Hest voorzichtig naar een Mikky-effect. “Ze is heel goed voor de sport. Ze is zeker geen grijze muis.” Of de stewardess nu lekker mag uitrusten? “Ik begrijp dat ze zaterdag de 10 kilometer loopt. Ik ben benieuwd. Die kan er ook nog wel bij, na de marathon”, lacht Koreman.

De Wings For Live World Run, met de zege van Mikky Keetels, is terug te kijken via Brabant+.

Björn Koreman bij de NN Marathon Rotterdam (foto: NN Running Team).

