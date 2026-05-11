Smakeloze examenstunt? Bekladding van eeuwenoude grafkelder

Een grafkelder, die verscholen ligt in het bos bij kasteel Maurick in Vught, is beklad. Wanneer de teksten en tekeningen op het graf zijn gespoten is niet bekend, maar het lijkt erop dat het iets te maken heeft met een examenstunt. "LSD 2026" verwijst naar de laatste schooldag van examenleerlingen. Ook is de vorm van een Davidster herkenbaar op het grafmonument. Bij de schoolleiding van het Maurick College in Vught is niets bekend over de actie.

Vanaf een wandelpad door het bos bij kasteel Maurick is de grafkelder goed te zien. Normaal valt hij bijna weg in het groen, maar sinds kort springt het monumentale gebouwtje juist in het oog door de kleurrijke teksten die erop gekladderd zijn. Diegene die dat gedaan hebben moesten echt moeite doen om het grafmonument te bereiken. Een paar sloten door en vooral veel wilde begroeiing.

Grafkelder in het bos

"Als het gebeurd is, is dat natuurlijk afschuwelijk."

Van 1679 tot 1884 was de familie Van Beresteijn eigenaar van kasteel Maurick met het bijbehorende bos. Gijsbert van Beresteijn liet de grafkelder bouwen. Het is onduidelijk in welk jaar mausoleum werd gebouwd en voltooid. Het zal waarschijnlijk niet lang na 1839 en uiterlijk in 1844 klaar zijn geweest. Het grafmonument ligt in het bos op een driehoekig stukje grond, omgeven door drie sloten. In het mausoleum liggen acht leden van de familie Beresteijn begraven. De familie was van 1679 tot 1884 eigenaar van het kasteel dat ongeveer een kilometer verderop ligt. In het graf ligt ook Jacob van Beresteijn, de eerste burgemeester van Vught, zijn echtgenotes en dochters Catharina en Maria. De laatste die wordt bijgezet is de kleinzoon Jacob, na zijn overlijden in 1898.

Teksten op de grafkelder en in het midden boven het familiewapen