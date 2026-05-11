Verkeersruzie in Oss mondt uit in vechtpartij, auto belandt in voortuin

Een verkeersruzie in de Schaepmanlaan in Oss is maandagmiddag helemaal uit de hand gelopen. De ruzie mondde uit in een vechtpartij waarbij vijf mensen betrokken waren. Eén auto belandde in een voortuin.

Volgens een politiewoordvoerder zouden de betrokkenen elkaar uit verschillende auto's hebben getrokken en gingen ze vervolgensmet elkaar op de vuist. Eén van hen liep bij de vechtpartij een hoofdwond op. Hij is geholpen door ambulancemedewerkers.

Een getuige zag het vlak voor haar gebeuren. De twee auto's stonden een stuk voor haar. "Ik zag twee mannen bij een auto staan. Aan de passagierskant zat iemand die ze eruit probeerden te trekken.”

Daarna ging het volgens haar snel. “Even later zag ik een auto met volle vaart richting een huis rijden. We hoorden een harde knal en zagen rook. Ik schrok enorm.”

Onduidelijk is of de auto eerst in de tuin belandde waarna de ruzie ontstond of andersom. Dat wordt door de politie nog onderzocht.

Eén vechtersbaas, een 27-jargie man uit Oss, is aangehouden. De ravage in Oss is groot. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is en heeft linten gespannen rondom de plek van het ongeluk.