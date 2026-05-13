Night University Tilburg: 100 lezingen, workshops en een demonstratie

Tijdens Night University lopen er deze dinsdagavond en -nacht niet alleen studenten en professoren op de campus van Tilburg University. Juist kinderen en andere Tilburgers grijpen de kans om speciale colleges en workshops te volgen. Vooral die van kinderboekenschrijver Paul van Loon en Maarten van Riel, schrijver van Het verdriet van Tilburg, zijn populair en zitten mudjevol.

Kinderen van een jaar of tien leren in de workshop 'klei jezelf' op een laagdrempelige manier hoe sociale media ervoor zorgen dat ze anders naar zichzelf kijken. Meisjes wensen dat ze mooier zijn, jongens willen spierballen. Terwijl ze twee poppetjes kleien - eentje moet op henzelf lijken en de ander mag uitbeelden hoe ze eruit zouden willen zien - horen ze over een onderzoek hiernaar van drie universiteitsmedewerkers. Daphne (9) vindt de workshop "fantastisch", vertelt ze met een stralende lach. En ze heeft ook wat geleerd: "Sommigen zijn wel blij met hun lichaam en sommigen niet." Bij welke groep ze zelf hoort? "Ik zou heel graag langere haren willen. Maar dan wel zonder klitten." Honderd colleges en workshops

De universiteit organiseert Night University sinds 2011 met als belangrijkste doelen: wetenschap laagdrempelig maken en iets terugdoen voor de stad. Er zijn in totaal meer dan honderd colleges, workshops, experimenten en optredens. Zoals bijvoorbeeld speciale schemersafari's door de natuur rond de campus en een lezing over het belang van demonstreren.