Night University Tilburg: 100 lezingen, workshops en een demonstratie
Tijdens Night University lopen er deze dinsdagavond en -nacht niet alleen studenten en professoren op de campus van Tilburg University. Juist kinderen en andere Tilburgers grijpen de kans om speciale colleges en workshops te volgen. Vooral die van kinderboekenschrijver Paul van Loon en Maarten van Riel, schrijver van Het verdriet van Tilburg, zijn populair en zitten mudjevol.
Kinderen van een jaar of tien leren in de workshop 'klei jezelf' op een laagdrempelige manier hoe sociale media ervoor zorgen dat ze anders naar zichzelf kijken. Meisjes wensen dat ze mooier zijn, jongens willen spierballen. Terwijl ze twee poppetjes kleien - eentje moet op henzelf lijken en de ander mag uitbeelden hoe ze eruit zouden willen zien - horen ze over een onderzoek hiernaar van drie universiteitsmedewerkers.
Daphne (9) vindt de workshop "fantastisch", vertelt ze met een stralende lach. En ze heeft ook wat geleerd: "Sommigen zijn wel blij met hun lichaam en sommigen niet." Bij welke groep ze zelf hoort? "Ik zou heel graag langere haren willen. Maar dan wel zonder klitten."
Honderd colleges en workshops
De universiteit organiseert Night University sinds 2011 met als belangrijkste doelen: wetenschap laagdrempelig maken en iets terugdoen voor de stad. Er zijn in totaal meer dan honderd colleges, workshops, experimenten en optredens. Zoals bijvoorbeeld speciale schemersafari's door de natuur rond de campus en een lezing over het belang van demonstreren.
De pro-Palestijnse actiegroep Palestine Solidarity Tilburg (PST) heeft die lezing overgeslagen. Een man of dertig demonstreert buiten tegen de banden die de universiteit heeft met Israelische universiteiten en de groep trekt na een tijdje naar binnen en bezet het gebouw the Cube met een vreedzame sit-in.
Het verdriet van Tilburg
Een lezing van stadshoogleraar Ton Wilthagen en Maarten van Riel over zijn boek Het verdriet van Tilburg blijkt tegelijkertijd een grote publiekstrekker. Weer een gebouw verderop zit de zaal bomvol en vergapen bezoekers zich aan oude foto's van een prachtig Tilburgs centrum met monumentale gebouwen, weidse lanen en inmiddels gesloopte monumenten. "Eeuwig zonde", mompelen mensen tegen elkaar.
"Maar we moeten niet alleen achterom kijken", houdt Wilthagen de zaal voor. De stad grijpt volgens hem nieuwe kansen. De LocHal is gekozen tot één van de mooiste gebouwen ter wereld. In de Spoorzone worden oude gebouwen gerestaureerd en omgebouwd tot iets nieuws, zoals Mindlabs, de buurman van de LocHal. "Dat gebouw had ook gesloopt kunnen worden", zegt de stadshoogleraar.
In totaal hebben zo'n 5000 bezoekers zich aangemeld voor Night University, meer dan de organisatie vooraf had verwacht. De sfeer is gemoedelijk, zelfs de demonstratie verloopt redelijk geordend. Er worden andere zalen aangewezen voor de lezingen en workshops die in het bezette gebouw zouden plaatsvinden. Met mededelingen op beeldschermen worden de bezoekers op de nieuwe locaties gewezen en mensen lopen daar in een lange stroom, rustig keuvelend naartoe.
Verbinding leggen
"Eén van de mooiste dingen is dat er steeds meer Tilburgse instellingen meedoen met Night University", vertelt Maud de Bock van de organisatie. "Dit jaar staan ook het Natuurmuseum en het Textielmuseum hier met een kraam. En poppodium 013 heeft van tevoren meegedaan, ze hadden een programma voorafgaand aan een concert. Het is mooi om op die manier verbinding te leggen."
Oud-student Moniek IJzermans is één van de vaste bezoekers van Night University. "Het is zo mooi dat mensen uit de stad hier zelf iets mogen organiseren. Je krijgt een podium en kunt gebruikmaken van de denkkracht hier. Dat is echt een meerwaarde van een universiteit in je stad. Die is niet alleen van de studenten, maar van ons allemaal."