Pro-Palestijnse demonstranten bezetten gebouw Tilburg University

De demonstranten, verenigd in Palestine Solidarity Tilburg (PST), zitten in de centrale hal van het Cube-gebouw op de grond. Ze zeggen daar te blijven totdat Tilburg University alle banden met Israël verbreekt. De tijd van praten is voorbij, zeggen de demonstranten.

Door de bezetting moesten sommige programmaonderdelen van Night University worden verplaatst naar andere plekken.

Het festival duurt nog tot ongeveer één uur vannacht. Een woordvoerder van de universiteit zegt nog niet te weten wat er met de demonstranten gebeurt als het festival is afgelopen. Het protest verloopt tot nu toe heel rustig.

Tijdens het festival vorig jaar was er ook al een bezetting.