Navigatie overslaan
Ontdek

Pro-Palestijnse demonstranten bezetten gebouw Tilburg University

Vandaag om 21:51 • Aangepast vandaag om 22:06
Pro-Palestijnse demonstranten bezetten gebouw Tilburg University (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Pro-Palestijnse demonstranten bezetten gebouw Tilburg University (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Een groep van zo'n veertig pro-Palestijnse demonstranten heeft donderdagavond een gebouw van Tilburg University bezet. Ze willen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. De bezetting is tijdens het campusfestival Night University.

 

Profielfoto van Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

De demonstranten, verenigd in Palestine Solidarity Tilburg (PST), zitten in de centrale hal van het Cube-gebouw op de grond. Ze zeggen daar te blijven totdat Tilburg University alle banden met Israël verbreekt. De tijd van praten is voorbij, zeggen de demonstranten.

Door de bezetting moesten sommige programmaonderdelen van Night University worden verplaatst naar andere plekken.

Het festival duurt nog tot ongeveer één uur vannacht. Een woordvoerder van de universiteit zegt nog niet te weten wat er met de demonstranten gebeurt als het festival is afgelopen. Het protest verloopt tot nu toe heel rustig.

Tijdens het festival vorig jaar was er ook al een bezetting.

  • Pro-Palestijnse demonstranten bezetten gebouw Tilburg University (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
    Pro-Palestijnse demonstranten bezetten gebouw Tilburg University (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Pro-Palestijnse demonstranten bezetten gebouw Tilburg University (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Pro-Palestijnse demonstranten bezetten gebouw Tilburg University (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.