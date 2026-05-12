Dit festival schenkt bier onder de twee euro: 'Tegen de stroom in'

De rebellen van de festivalwereld willen ze zichzelf niet noemen. Maar de organisatoren van het KOZ-festival in Deurne ‘gaan wel tegen de stroom in’. Een ticket voor het festival kost 25 euro en een muntje 1 euro 99. Op veel andere festivals betaal je voor een biertje al gauw tussen de 3 en 4 euro. Het festival in Deurne trekt 15 duizend bezoekers over drie dagen. “Je krijgt hier veel festival voor een schappelijke prijs”, zegt Luc Bersch van het festival.

Het kleurrijke podium torent hoog boven de weilanden bij Walsberg in Deurne uit. Het grootste podium dat het festival ooit heeft gehad, volgens Luc. “Normaal zaten we altijd in een tent, nu is het podium 18 meter hoog.” Aan het festival, dat donderdag van start gaat, wordt nu druk gebouwd. “We hebben jongens die hier speciaal een week voor vrij nemen.” Want het festival wordt bijna helemaal gerund door vrijwilligers. Alleen zaken zoals de opbouw van de podia, de beveiliging en de EHBO, worden aan professionals overgelaten. Een club van 300 vrijwilligers bemant de bar gedurende drie dagen en leidt de zaken in goede banen. Het KOZ-festival is een stichting en heeft geen winstoogmerk. “We houden wel een beetje over, maar dat gaat naar de reserves, want je hebt een buffer nodig”, zegt Luc Bersch.

"Het goedkope biertje is ons unique selling point."

Een betaalbaar leuk festival, waar mensen van een goedkoop biertje kunnen genieten, dat is het concept van de organisatie. “Het goedkope biertje is ons unique selling point”, zegt Luc. “We zijn wel wat in prijs gestegen. Vorig jaar was het 1 euro 90, nu is het 1 euro 99, maar dat willen we erg graag zo houden de komende twee jaar.” Luc Bersch denkt dat weinig festivals deze prijs zo laag kunnen houden. “Ik heb het zelf nog nooit gezien. Misschien dat er ergens een klein evenement is die de prijs nog wat lager kan krijgen, maar in de festivalwereld zie ik het niet.”

"Je hoeft geen 100 euro uit te geven om een leuke dag te hebben."