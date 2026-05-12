Grootste landmachtoefening van het jaar van start, scenario is nog geheim

De militairen van de landmachtbrigade in Oirschot hebben dinsdag bevel gekregen zich gereed te maken voor inzet. In Duitsland. Daar moeten ze ‘de vijand’ gaan opvangen en tegenhouden. Het is de grootste landmachtoefening van het jaar met een nog geheim scenario. Maar iedereen op de kazerne moet binnenkort bepakt en bezakt en vooral bewapend de poort uit.

Het was geen appje dinsdag. Nee, militaire orders die krijg je gewoon uit de mond van je meerdere in rang. Kolonel naar majoor, majoor naar kapitein, sergeant naar soldaat. En volgens kenners gaat dat ook zo ‘ouderwets’ om te voorkomen dat militaire geheimen uitlekken.



Bataljons

Van dronebestuurder tot medicus en van boordschutter tot verkenner. Iedereen van de kazerne in Oirschot moet mee. De gevechtskracht van de 13 Lichte Brigade in Oirschot zit hem in de twee pantserinfanteriebataljons: Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en Limburgse Jagers. Zoals ook voorgaande jaren, met ondersteuning van de Oirschotse pantsergenie en luchtverdediging uit Vredepeel.



Alles op de generaal-majoor de Ruyter Van Steveninck-kazerne staat sinds dinsdag in het teken van voorbereidingen voor de oefening. Zo'n tweeduizend militairen moeten over veertien dagen klaar staan bij de poort. Normaal was het vertrek altijd heel vroeg in de ochtend, nu is het tegen de nacht wegrijden. Gedoseerd, om opstoppingen te voorkomen.



Nepvijand

Het konvooi gaat via Amersfoort en Assen naar Duitsland. Pakweg 500 kilometer rijden. Details over wat ze daar gaan doen zijn nog geheim. Als alles en iedereen samenkomt zijn er 7000 deelnemers, ook Duitse eenheden. En de vijand? Het fantasieland ‘Murinus’.



‘Op oefenterreinen rond Bergen-Hohne moet een eerste snel inzetbare gevechtsbrigade een vijandelijke opmars zien te stuiten. Halverwege juni neemt een tweede brigade met zwaardere middelen het gevecht over om de vijand te verslaan’, meldt defensie.

Gevecht overnemen

Dat is echt nieuw aan deze oefening, dat overnemen van de strijd. Al eerder is aangekondigd dat de brigade uit Oirschot eerst de flank moet beveiligen en dat de 43 Gemechaniseerde Brigade (uit het Drentse Havelte) de ‘genadeklap’ uitdeelt.



Extra lastig is dat de troepen steeds bedreigd gaan worden met drones en elektronische storingen en tussendoor blijven vechten. ‘Het beheersen van het luchtruim en het elektromagnetisch spectrum is essentieel', stelt defensie.



Experimenten

De landmacht kondigde vorige maand al aan dat ze minstens dertig experimenten gaan uitvoeren om te zien wat nieuwe technologie betekent op het slagveld.



Rond de oefening is een complete veiligheidsorganisatie gebouwd om de risico’s te beperken. Bij de laatste oefeningen kwamen drie militairen om het leven, onder wie een soldaat uit Oirschot. De landmachtmannen en -vrouwen zijn een maand van huis en begin juli weer terug.

Oirschot oefent wat af De kazerne in Oirschot is met zijn 3000 personeelsleden de grootste landmachtkazerne van het land en thuishonk van de 13 Lichte Brigade. ‘Licht’, omdat ze snelle wagens op wielen hebben, zoals Bushmasters, Boxers en Fenneks en geen rupsvoertuigen.



In 2024 deed de brigade mee aan de grootste NAVO-oefening in 35 jaar. Bij Steadfast Defender ging zowat de hele brigade mee. Via pontons gingen ze IJssel over, een deel naar Duitsland een ander deel door naar Litouwen.



De oefening vorig jaar heette Bastion Lion. Er was toen een oversteek over de rivier de Elbe in Duitsland. Het aandeel van Oirschot in die oefening was nog groter dan in 2024, met zo’n 1800 gevechtswagens en trucks. Hoeveel er dit jaar met Fighter Lion de poort verlaten is niet bekendgemaakt maar het gaat vermoedelijk om vergelijkbare aantallen. De totale oefening is wel een stuk groter dan vorig jaar, ook vanwege de andere Nederlandse brigade.

De koninklijke landmacht maakte in april 2025 een eigen video over Bastion Lion.

