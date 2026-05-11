Slechtste voetbalteam van Nederland beleeft bizarre wedstrijd: 2-61 verlies

De amateurvoetballers van Avanti ’31 7 uit Schijndel beleefden zondag een wedstrijd om snel te vergeten. Ze stonden met slechts zeven veldspelers op het veld, die ook nog eens een kater hadden, en hadden geen keeper. Tegen het Bossche DBN ’22 7 kregen ze maar liefst 61 tegengoals om de oren. Het duel eindigde in een bizarre 2-61. "We waren niet helemaal bij de les", vertelt speler Bas Looman.

Het slechtste team van Nederland, zoals ze zichzelf noemen. Die titel werd zondag nog eens onderstreept. "Na tien minuten waren er denk ik al 15 à 20 goals gemaakt. Ik heb het niet meer bijgehouden", zegt Bas, die binnen het team bekendstaat als Backie Bas. Het team had geen keeper en kon ook geen invaller regelen. "De keepershandschoenen waren kapot, dus het was even aanpoten, haha." Waarom de rest van het team ontbrak, is volgens Bas duidelijk. "We waren de avond daarvoor uit geweest en hebben ons flink bezat." De wedstrijd begon al om half tien in de ochtend. "Dat was niet te doen." Met zeven spelers had Avanti '31 precies het minimale aantal spelers om de wedstrijd door te laten gaan.

Omroep Brabant maakte in maart een verslag van een wedstrijd van het team:

Na de rust

In de rust probeerde het team elkaar nog wat moed in te praten, maar veel hielp dat niet. "Je hoort: 'Kom, we gaan weer', en voordat ik het wist stond het 2-61", vertelt hij. Toch wist Avanti '31 7 nog twee keer te scoren, één daarvan kwam van Bas zelf. "Je probeert toch de bal erin te schieten. Ik deed ook maar wat." Even werd er nog gejuicht na die goal, maar volgens Bas zegt dat niet zoveel. "Als ik een strandstoel naast het veld had gezet, hadden ze daar ook voor gejuicht, haha." Ondanks de pijnlijke nederlaag bleef de stemming goed. "De derde helft mocht er wel zijn. We hebben voor zo’n vijfhonderd euro aan cocktails gedronken. Het was echt heel gezellig." Het team had daar zelfs een eigen logica voor: "61 tegengoals, dus 61 cocktails." Gezelligheid boven resultaat

Het vriendenteam van Avanti '31 7 haalde eerder al de aandacht met een oproep om nieuwe spelers. De ploeg, die vooral voor de gezelligheid speelt en alles verliest, zocht versterking om het zware seizoen beter door te komen. Ondanks de nederlagen bleef de sfeer er toen al goed in: elke verloren wedstrijd werd gevierd alsof het een kampioenschap was.

