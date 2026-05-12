Lars maakt na hartstilstand op het veld onder luid applaus zijn rentree

Onder luid applaus werd de 24-jarige Lars Nabbe uit Sambeek zondag onthaald op het voetbalveld. Het was vorig jaar kantje boord toen hij tijdens de eerste thuiswedstrijd van het seizoen een hartstilstand kreeg. De oud-jeugdspeler van VVV-Venlo lag veertig uur in coma, maar ruim zeven maanden later kon hij tijdens de laatste thuiswedstrijd van het seizoen weer een kwartier meespelen. "Een mooi moment", vertelt hij.

Het was een grote schok voor zijn teamgenoten, supporters, familie, vrienden en Lars zelf toen hij op 21 september vorig jaar in elkaar stortte op het voetbalveld. Lars lag veertig uur in coma. In het Radboudumc in Nijmegen werd zijn lekkende hartklep gerepareerd en kreeg hij een ICD, een inwendige defibrillator.

De laatste maanden werkte hij keihard aan zijn herstel. "Kort nadat het gebeurde, dacht ik nooit meer te kunnen voetballen. Maar toen ze in het ziekenhuis zeiden dat ik snel weer de oude kon worden, gaf dat hoop", vertelt Lars.

Via een cardioloog in het Amsterdam UMC volgt hij een maandenlang revalidatietraject op topsporttrainingscentrum Papendal. "Mijn spieren hebben veel te lijden gehad door de lange tijd in het ziekenhuis. Maar het voelt nu een stuk beter met mijn hart en spieren, de ICD geeft een stuk meer vertrouwen." Sinds een maandje traint Lars weer mee met zijn voetbalteam in Sambeek. "Dat was een beetje gek in het begin, maar na een paar keer voelt het weer normaal", lacht hij. De wedstrijd van zondag vond hij wel wat spannender. "Het ging vorig jaar mis bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen toen er veel supporters waren. Nu was het de laatste thuiswedstrijd van het seizoen en waren er weer veel mensen."

"Familie was blij toen het eindsignaal klonk."