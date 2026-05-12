In deze gymzaal vol planten doen leerlingen eindexamen: 'Geeft meer rust'

Het is een bijzonder gezicht voor leerlingen van het Markenhage in Breda. In de gymzaal waar zij de eindexamens maken, hangen een hoop planten aan de muur. De groene wand zou volgens wetenschappelijk onderzoek stressverlagend werken, maar niet alle leerlingen merken daar iets van. "Ik raak er alleen maar door afgeleid", lacht leerling Yfke.

Lange rijen met tafeltjes en stoeltjes, gespannen koppies en knikkende knieën: de gymzaal in Breda ziet er de komende dagen hetzelfde uit als veel andere in het land. Het enige verschil is de groene wand waar de eindexamenleerlingen van het Markenhage op uitkijken. "We hebben vier scholen gevonden die enthousiast waren over het experiment", vertelt Monique Kemperman van Plant & Flowers Foundation. "We hebben gekozen voor pollenloze groene planten. Zo hoeven leerlingen met allergieën niet te niezen en worden ze niet afgeleid door felle kleuren."

De groene wand zou een stressverlagend effect hebben als de leerlingen er veertig seconden of langer naar kijken. "Er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Je stresshormoon gaat naar beneden als je lang naar groen kijkt , waardoor je meer ontspannen wordt. En het is een vriendelijk uitzicht dan het kale, grijze beton", lacht Kemperman.

Leerling Hanane heeft er vertrouwen in dat de planten haar geholpen hebben. "Als ik voor me keek, zag ik geen leeg lokaal. Het gaf me meer rust", zegt ze. Voor Yfke werkte de groene plantenwand juist averechts. "Ik voelde geen verschil met of zonder planten. Ik was eerder afgeleid dan dat ik dacht: 'wow hier word ik echt rustig van'," lacht ze.

Examenleerling Yousra vond veertig seconden naar de wand kijken zonde van haar tijd en had genoeg andere dingen te doen. "Ik dacht ik ga in tijdsnood raken. Veertig seconden duurt me veel te lang dus ik heb de planten geskipt", vertelt ze. Zayn denkt dat de planten meer voor hem betekent hebben dan hij in eerste instantie door had. "Ik was bij wiskunde in de andere gymzaal zonder planten best zenuwachtig. Dit examen Nederland ging het oké", vertelt hij. Ook andere leerlingen kunnen de komende dagen nog verschil merken. In twee van de drie gymzalen op het Markenhage hangen geen planten aan de muur. "We doen geen wetenschappelijk onderzoek, maar we vragen de leerlingen wel of het voor herhaling vatbaar is", zegt Kemperman. Niet alleen planten worden ingezet in de strijd tegen examenstress. Veel leerlingen maken ook gebruik van studeerpillen: middelen die meer focus en betere prestaties zouden beloven, zoals Ritalin. Maar volgens een expert wegen de risico’s zwaarder dan de voordelen.