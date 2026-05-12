Laatste vlucht met deel opvarenden Hondius geland op vliegbasis Eindhoven
Het laatste vliegtuig met daarin opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat werd getroffen door een uitbraak van het hantavirus, is in de nacht van maandag op dinsdag geland op vliegbasis van Eindhoven. Op de vlucht vanuit Tenerife zitten vooral bemanningsleden van het schip, onder wie een Nederlander. Ook vlogen een arts en twee epidemiologen die aan boord waren mee.
Het vliegtuig zou eigenlijk maandag vertrekken maar vanwege harde wind kon de Hondius moeilijk aanmeren. Toen dat wel lukte werden de bemanningsleden met bussen naar het vliegveld op het Canarische eiland gebracht, dat meldt de NOS.
Alle geëvacueerde opvarenden gaan nu zes weken in verplichte thuisquarantaine. Daarmee moet worden voorkomen dat zij een eventuele besmetting met het hantavirus verder verspreiden. In totaal waren 13 Nederlanders aan boord, van wie acht gasten en 5 leden van de bemanning. De acht gasten waren gisteren al opgehaald vanaf Tenerife en kwamen gisteravond aan in Eindhoven.
Op een andere vlucht die vanavond op Eindhoven Airport landde en door Australië was georganiseerd, zaten zes mensen. Vier van hen komen uit Australië, de anderen uit Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Zij worden vanuit Eindhoven naar Australië gevlogen.
Ziekenhuismedewerkers in quarantaine
Naast de Nederlandse gasten en bemanningsleden gaan ook twaalf medewerkers van het Radboudziekenhuis in Nijmegen uit voorzorg in quarantaine. Dat doen zij omdat bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus standaardprocedures hebben gehanteerd, terwijl dat via strengere procedures had gemoeten.
Volgens het ziekenhuis gaat het om procedures rond het afnemen van bloed en de verwerking van urine. Het Radboudumc zegt wel dat de kans "zeer klein" is dat de medewerkers met het virus besmet zijn.
Besmettingen aan boord
Het Nederlandse cruiseschip was met zo'n 150 mensen aan boord onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen meerdere mensen ziek werden. Later bleek dat zij besmet waren met het hantavirus. Drie van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden later. Een vierde persoon ligt nog in het ziekenhuis in Zuid-Afrika.
Het gaat om de gevaarlijkste variant van het virus, de Andesvariant. De Wereldgezondheidsorganisatie en het RIVM achten het niet waarschijnlijk dat de uitbraak van het hantavirus leidt tot een pandemie, mede omdat de kans op verspreiding van mens op mens heel klein is.
Eerdere vlucht met passagiers
Zondagavond landde al een eerste vlucht met opvarenden van de Hondius op vliegbasis Eindhoven. Aan boord zaten onder meer acht Nederlandse passagiers, maar ook reizigers uit Duitsland, België, de Filipijnen en andere landen. Na aankomst werden zij opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Ook stonden Belgische en Duitse ambulances klaar op de vliegbasis om passagiers verder te vervoeren.
De passagiers droegen mondkapjes toen zij het vliegtuig verlieten. De Nederlandse reizigers moeten, net als de bemanningsleden die nu zijn aangekomen, zes weken in thuisquarantaine.