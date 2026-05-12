Laatste vlucht met deel opvarenden Hondius geland op vliegbasis Eindhoven

Het laatste vliegtuig met daarin opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat werd getroffen door een uitbraak van het hantavirus, is in de nacht van maandag op dinsdag geland op vliegbasis van Eindhoven. Op de vlucht vanuit Tenerife zitten vooral bemanningsleden van het schip, onder wie een Nederlander. Ook vlogen een arts en twee epidemiologen die aan boord waren mee.

Het vliegtuig zou eigenlijk maandag vertrekken maar vanwege harde wind kon de Hondius moeilijk aanmeren. Toen dat wel lukte werden de bemanningsleden met bussen naar het vliegveld op het Canarische eiland gebracht, dat meldt de NOS.

Alle geëvacueerde opvarenden gaan nu zes weken in verplichte thuisquarantaine. Daarmee moet worden voorkomen dat zij een eventuele besmetting met het hantavirus verder verspreiden. In totaal waren 13 Nederlanders aan boord, van wie acht gasten en 5 leden van de bemanning. De acht gasten waren gisteren al opgehaald vanaf Tenerife en kwamen gisteravond aan in Eindhoven.

Op een andere vlucht die vanavond op Eindhoven Airport landde en door Australië was georganiseerd, zaten zes mensen. Vier van hen komen uit Australië, de anderen uit Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Zij worden vanuit Eindhoven naar Australië gevlogen.

Ziekenhuismedewerkers in quarantaine

Naast de Nederlandse gasten en bemanningsleden gaan ook twaalf medewerkers van het Radboudziekenhuis in Nijmegen uit voorzorg in quarantaine. Dat doen zij omdat bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus standaardprocedures hebben gehanteerd, terwijl dat via strengere procedures had gemoeten.