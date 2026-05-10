Opvarenden door virus getroffen cruiseschip geland in Eindhoven

De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, dat werd getroffen door een uitbraak van het hantavirus, zijn rond half negen geland op de vliegbasis Eindhoven. De opvarenden worden opgevangen door het Rode kruis en de GGD. Ook buitenlandse ambulances staan klaar bij het vliegveld om mensen te vervoeren.

Verschillende landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Canada, stuurden repatriëringsvluchten naar Tenerife. Het gecharterde toestel naar Eindhoven vertrok zondagmiddag om tien voor vijf. Rond halfnegen landde het toestel op Eindhoven Airport. Aan boord zaten zeker acht Nederlandse passagiers, maar ook Duitsers, Belgen, Filipino's en enkele personen uit onder andere uit Oekraïne, Portugal en Guatamala. Na de landing arriveerde ook een kolonne van zeven voertuigen van Duitse hulpdiensten. Daarnaast stonden eerder al Belgische ambulances klaar op de vliegbasis. Wél naar buiten

Op beelden is te zien hoe de passagiers via een trap uit het vliegtuig stappen. Ze dragen allemaal een mondkapje. Sommigen zwaaien naar de aanwezige pers als ze richting het gebouw van de vliegbasis lopen.

De Nederlandse passagiers moeten zes weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Ook hebben ze dagelijks contact met de lokale GGD. Na dagen van boord

Vanochtend vroeg gooide de Hondius haar anker uit in de industriehaven van Granadilla de Abona op Tenerife. De groep die naar Eindhoven werd gebracht, mocht na een Spaanse delegatie als tweede van boord. Daarna werden de passagiers in groepen met kleine bootjes aan land gebracht, getest en naar de luchthaven vervoerd. Daar stond de chartervlucht naar Eindhoven klaar. Quarantaine

In Eindhoven worden de opvarenden opgevangen door een speciaal team van Rode Kruis-vrijwilligers. Eerder meldde een woordvoerder aan Omroep Brabant dat personeel in beschermende kleding de passagiers zou onthalen. Na de landing volgt een intake. Er wordt bloed afgenomen, de passagiers vullen een vragenlijst in en krijgen wat te eten en te drinken. Daarna worden ze met professioneel vervoer naar huis gebracht. Daar moeten ze zes weken in thuisquarantaine.

Ook Belgische ambulances staan klaar bij de vliegbasis Eindhoven voor de aankomst van de opvarenden van de Hondius. (Foto: ANP / Rob Engelaar.)

Volgens het RIVM hebben de getroffen personen te maken met het andesvirus, een variant van het hantavirus. Dat virus verspreid zich vooral door contact met speeksel of ontlasting van ratten en muizen. De variant van het virus is niet bepaald ongevaarlijk. Een op de drie mensen die de ziekte onder de leden krijgt komt het niet te boven, stelde viroloog Jean Luc Murk eerder. Toch hoeven we ons volgens hem geen zorgen te maken: "Veel mensen hebben corona in het achterhoofd, maar dit is een hele andere situatie."



Maandag stuurt de Nederlandse regering opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van de Hondius op te halen. Daarna vaart het schip vanaf het Spaanse eiland naar Rotterdam, waar het grondig wordt gedesinfecteerd.

Hoe zat het met de uitbraak op de Hondius?

De situatie aan boord van de Hondius werd wereldnieuws nadat het hantavirus was vastgesteld. De uitbraak begon bij een 69-jarige Fries en zijn vrouw. Zij liepen het virus vermoedelijk op tijdens een excursie in Argentinië, waar ze mogelijk in contact kwamen met de uitwerpselen van besmette ratten of muizen. Een paar dagen later werd de man ziek. Hij kreeg koorts, hoofdpijn en ademhalingsklachten en overleed aan boord, terwijl het schip onderweg was naar Sint-Helena. Zijn vrouw ging daar van boord en vloog naar Zuid-Afrika, om vanuit daar verder te reizen naar Nederland. Op het vliegveld van Johannesburg stortte ze in. De volgende dag bezweek ze aan het virus. Ook een Duitse vrouw aan boord overleed aan het virus. Hoewel het virus eerst niet van mens op mens overdraagbaar leek, schat de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat het zich aan boord alsnog heeft verspreid. Ook een Brit, een Duitser en een Nederlander aan boord van de Hondius werden ziek. Zij zijn al eerder naar Nederland gerepatrieerd. In totaal zijn er acht vermoedelijke gevallen gemeld, waaronder de drie doden.