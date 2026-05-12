Gedumpt hertje opgevangen door kudde runderen: lijkt lief, maar zo zit het

Het ziet er schattig uit: een klein hertje dat gemoedelijk tussen de grote runderen loopt. Een voorbijganger zag het zondag in natuurgebied Herperduin bij Oss. Lijkt lief en bijzonder, maar dat is het niet. "Het is een onhoudbare situatie", zegt een woordvoerder van het natuurgebied.

Annemarie Roefs was zondag in het natuurgebied toen ze de dieren spotte. "We zagen een hertje dat door een kudde wilde runderen is geadopteerd. Ze trok vooral met de stier op. Af en toe rende ze een rondje om de benen te strekken, om daarna weer snel terug te gaan naar de kudde."

Op beelden die ze maakte is te zien dat het hertje achter twee runderen aan huppelt. Achter haar lopen nog twee grote koeien. De dieren lijken het allemaal prima te vinden en sjokken rustig door.

Hoe bijzonder is dit?

Het lijkt misschien schattig en bijzonder, maar dat is het volgens Inge Schopenhouer van Natuurgebied de Maashorst niet. Sterker nog: het kan alleen maar slecht aflopen voor het hert. "Het is een jong damhertje. Een bokje", vertelt ze. "Hij loopt al een paar weken rond en we houden 'm in de gaten. We weten het niet honderd procent zeker, maar de kans is heel groot dat iemand het dier illegaal in het natuurgebied heeft gezet."

Dat gebeurt vaker bij mannelijke damhertjes. "Ze zijn niet geschikt voor de fok. Vaak worden ze door eigenaren geslacht, maar soms willen ze daar geen moeite of geld insteken." En dan wordt het dier dus gedumpt.

Wat gaat er nu met het hert gebeuren?

Maar op de Herperduin mogen damhertjes niet leven: dat mag alleen op bepaalde plekken in Nederland. "Hij hoort hier dus niet thuis en kan eigenlijk niet blijven. We hebben al onderzocht of iemand 'm mist, maar dat is niet zo. En het hertje vangen en laten opvangen is ook lastig, omdat niemand een bokje wil."

Voor nu kijken ze het nog even aan, maar mogelijk wordt het hertje afgeschoten. "Dat willen we liever niet, maar het dier heeft al weinig overlevingskans. Het is een onhoudbare situatie."

Schopenhouer wil daarom een oproep doen: zet damherten niet zomaar uit in de natuur. "Want eigenlijk dump je een dier dat in gevangenschap leefde in het wild én heb je de dood van het hertje alsnog op je geweten."