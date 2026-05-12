Man uit Vierlingsbeek aangehouden voor 'poepexplosie' bij bruidswinkel

Een man (36) uit Vierlingsbeek is dinsdagmorgen aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie in Boxmeer. Daar ontplofte op 9 april 's ochtends vroeg een poepbom bij een bruidswinkel.

Op bewakingsbeelden van de ontploffing, die Omroep Brabant heeft gezien, was te zien dat er een plastic bak met poep voor de winkel werd neergelegd door iemand die in het donker was gekleed. In de bak vonden eerst vijf of zes kleinere ontploffingen plaats, waarna een grotere ontploffing de poep verspreidde tegen de gevel van de bruidswinkel.

Na onderzoek van de politie kwam de 36-jarige man uit Vierlingsbeek in beeld. Hij werd dinsdagochtend in zijn huis opgepakt. Hij zit vast en wordt verhoord.