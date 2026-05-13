Doek dreigt te vallen voor jeugdcircus Don Bosco: 'Mag niet gebeuren'

Jeugdcircus Don Bosco in Oudenbosch luidt de noodklok. Door een dalend aantal leden en een tekort aan vrijwilligers balanceert het circus op de rand van de afgrond. Als er niets verandert, dreigt eind dit jaar het doek in de piste definitief te vallen. En dat uitgerekend in het jaar dat het jeugdcircus zeventig jaar bestaat.

“Ik heb er best slapeloze nachten van”, zegt voorzitter Stefan Vermunt van Don Bosco. “We hebben laatst zelfs een voorstelling moeten annuleren omdat we met te weinig mensen zijn. We hebben nu nog achttien leden en dat zouden er eigenlijk zo’n dertig tot veertig moeten zijn om het financieel rendabel te houden.” Onbekend maakt onbemind

Volgens Vermunt is vooral onbekendheid een groot probleem. “Ik denk dat veel kinderen niet eens weten dat we bestaan. Als ze moeten kiezen, zie je dat ze vaak voor sporten zoals voetbal of tennis gaan. Daardoor haakten de afgelopen jaren meerdere kinderen af en lukt het moeilijk om nieuwe leden aan te trekken.”

Het gevolg is dat de druk op de huidige groep vrijwilligers steeds groter wordt. “We zijn nu nog maar met vijf vrijwilligers. Dat betekent dat steeds opnieuw hetzelfde werk op dezelfde schouders terechtkomt. Trainingen geven, optredens voorbereiden, materialen onderhouden en alles eromheen regelen, het vraagt veel tijd en energie.”

Kinderen leren bij Don Bosco verschillende aspecten van het circusvak (foto: Erik Peeters)

Noa (15) is sinds haar tiende lid van het circus en leerde er verschillende kneepjes van het artiestenvak. “Ik zou het heel jammer vinden wanneer het ophoudt te bestaan. Naast de optredens hebben we veel plezier tijdens de oefenavonden. We hebben een sterke band met elkaar en er zijn ook onderlinge vriendschappen ontstaan.” In het gebouw achter de basiliek in Oudenbosch trainen de kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar verspreid over drie avonden in de week. Noa: “Sommige mensen denken dat circus ouderwets of suf is, maar dat is echt niet zo. Het is juist creatief, sportief en heel veelzijdig. Kinderen leren hier samenwerken, presenteren en zichzelf uitdagen. Circus is nog altijd hip and happening.”

Samen plezier maken is het belangrijkst bij jeugdcircus Don Bosco (foto: Erik Peeters)

Op 14 juni houdt het jeugdcircus een open dag in plaats van het jaarlijkse familieoptreden. Op deze manier kan iedereen kennismaken met het circus, optredens bekijken en zelf ervaren hoe er wordt gewerkt. “We hopen dat mensen zien hoe bijzonder het is wat hier gebeurt en dat ze zich aanmelden natuurlijk", zegt voorzitter Vermunt. "Het zou zonde zijn wanneer een plek waar al zeventig jaar kinderen groeien, lachen en schitteren zomaar verdwijnt. Dat mag niet gebeuren.”

Stukje geschiedenis Jeugdcircus Don Bosco in Oudenbosch werd opgericht in 1956 door broeder Gangulfus en kapelaan Kloeg. Zij lieten zich inspireren door het gedachtegoed van de Italiaanse priester Giovanni Bosco, beter bekend als Don Bosco, die zich inzette voor jongeren en opvoeding. Het jeugdcircus begon als een initiatief om jongeren in Oudenbosch een veilige en positieve vrijetijdsbesteding te bieden. Kinderen leerden er niet alleen circusacts, maar kregen ook structuur, verantwoordelijkheid en saamhorigheid mee. In de decennia daarna groeide Don Bosco uit tot een begrip in West-Brabant. Honderden kinderen stonden door de jaren heen in de piste en het circus trad op in binnen- en buitenland. Daarmee behoort Don Bosco inmiddels tot de oudste jeugdcircussen van Nederland.