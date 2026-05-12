Stijn uit Breda platgebeld door mensen met wielklem in Den Haag

Stijn Klaassen uit Breda is de afgelopen weken platgebeld door mensen die in Den Haag een wielklem hadden gekregen. Buiten kantoortijden belden ze het 070-nummer dat op een sticker bij de wielklem stond, maar vervolgens kregen ze de Bredanaar op zijn mobiel aan de lijn. "Oh ja, we hebben hem verkeerd doorgeschakeld", was de reactie van de parkeerdienst. Maar de fout herstellen, blijkt lastig.

Nietsvermoedend lag Stijn Klaassen uit Breda te slapen in zijn camper op een camping in Zuid-Frankrijk, toen zijn telefoon ging. En nog een keer. En nog een keer. “Ik lag heerlijk uit te slapen, maar voor half tien had ik er al vier te pakken”, vertelt hij dinsdag. Aan de andere kant van de lijn hingen mensen die dachten dat ze parkeerbeheer in Den Haag belden. Maar ze kregen dus Stijn aan de telefoon. Door een fout bij de parkeerdienst van de gemeente Den Haag was het nummer doorgeschakeld naar zijn mobiel. “Je komt er dan achter dat je in een rare film zit”, zegt Stijn. De eerste bellers waren Macedoniërs. “Die waren een beetje in paniek. En het was lastig om uit te leggen dat ik niet van het parkeerbeheer ben, omdat ze nauwelijks Engels spraken.” Foutje van de parkeerdienst

De telefoontjes begonnen op 29 april. Sindsdien werd Stijn zo’n drie à vier keer per week gebeld. Soms ’s avonds laat, soms juist vroeg in de ochtend. Ook vóór zeven uur ging zijn telefoon al.