Stijn uit Breda platgebeld door mensen met wielklem in Den Haag
Stijn Klaassen uit Breda is de afgelopen weken platgebeld door mensen die in Den Haag een wielklem hadden gekregen. Buiten kantoortijden belden ze het 070-nummer dat op een sticker bij de wielklem stond, maar vervolgens kregen ze de Bredanaar op zijn mobiel aan de lijn. "Oh ja, we hebben hem verkeerd doorgeschakeld", was de reactie van de parkeerdienst. Maar de fout herstellen, blijkt lastig.
Nietsvermoedend lag Stijn Klaassen uit Breda te slapen in zijn camper op een camping in Zuid-Frankrijk, toen zijn telefoon ging. En nog een keer. En nog een keer. “Ik lag heerlijk uit te slapen, maar voor half tien had ik er al vier te pakken”, vertelt hij dinsdag.
Aan de andere kant van de lijn hingen mensen die dachten dat ze parkeerbeheer in Den Haag belden. Maar ze kregen dus Stijn aan de telefoon. Door een fout bij de parkeerdienst van de gemeente Den Haag was het nummer doorgeschakeld naar zijn mobiel.
“Je komt er dan achter dat je in een rare film zit”, zegt Stijn. De eerste bellers waren Macedoniërs. “Die waren een beetje in paniek. En het was lastig om uit te leggen dat ik niet van het parkeerbeheer ben, omdat ze nauwelijks Engels spraken.”
Foutje van de parkeerdienst
De telefoontjes begonnen op 29 april. Sindsdien werd Stijn zo’n drie à vier keer per week gebeld. Soms ’s avonds laat, soms juist vroeg in de ochtend. Ook vóór zeven uur ging zijn telefoon al.
Toen hij het nummer waarmee hij gebeld werd terugbelde, werd duidelijk wat er aan de hand was. Hij kreeg de parkeerdienst aan de lijn. “Oh ja meneer, sorry, foutje. Hij staat doorgeschakeld naar het verkeerde nummer. Dat gaan we herstellen, hoor!”, kreeg hij te horen. Maar daarmee was het probleem nog niet opgelost. “Het was echt even lekker rustig, maar na een paar dagen begon het toch weer", vertelde hij eerder al tegen Omroep West.
Gesprek ging over voetbal
Niet alle telefoontjes waren vervelend. “Het gesprek met een ouder stel was erg leuk”, zegt Stijn. “Die kwamen uit Den Haag. In het Nederlands hebben mensen snel door dat er iets niet klopt.” Het gesprek ging daarna al snel over voetbal. “Ik heb ze gefeliciteerd met de promotie van ADO en gezegd dat ik er nog van baal dat NAC moet degraderen.”
Stijn kreeg ook appjes van mensen die dachten dat ze met de parkeerdienst contact hadden. Hij laat foto’s zien van auto’s met een wielklem. Ook zijn er foto’s van de sticker waarop het 070-nummer staat.
Vooroordelen over ambtenaren
Waarschijnlijk lijkt het mobiele nummer van Stijn erg veel op dat van de parkeerdienst. “Op zich is het niet zo erg dat zo’n fout wordt gemaakt”, zegt hij. “Maar dat het al drie weken duurt om het op te lossen. Tja, dat bevestigt wel weer het vooroordeel dat we hebben over de ambtenarij.”
In het begin vond Stijn de telefoontjes vooral irritant. “Maar als ik niet wakker gebeld word en het zijn korte gesprekken, dan kan ik er wel mee leven.” Toch heeft hij liever dat het stopt. Omdat bellen met de gemeente niet helpt, schreef hij er een bericht over op LinkedIn, waarin hij de gemeente vriendelijk vroeg de fout te herstellen.
Weer rustg?
Sinds Omroep West een woordvoerder van de gemeente Den Haag sprak over de belterreur, blijft de mobiel van Stijn stil. Maar of het probleem na dinsdag echt voorbij is, durft hij nog niet te zeggen: “Het is opgelost als ik een week niet gebeld word.”