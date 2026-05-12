ASML en bonden zijn het eens over grote reorganisatie

Chipmachinefabrikant ASML en de vakbonden zijn het eens geworden over het ontslag van een flink aantal leidinggevenden bij de techgigant. Het gaat om een managementlaag op de afdelingen technologie en IT, zo heeft ASML medewerkers dinsdagmiddag laten weten. Vakbond FNV bevestigt de afspraken. "Het is een eerlijk akkoord", zegt Peter Reniers, onderhandelaar namens de vakbond. Volgens hem kan het aantal ontslagen in Nederland op 650 uitkomen, in plaats van de oorspronkelijke 1400.

Vlak na middernacht zijn de partijen tot elkaar gekomen. “Elf over twaalf om precies te zijn. We hebben een onderhandelingsakkoord op hoofdlijnen bereikt. Daarin zijn de belangrijkste punten voor een sociaal plan geborgd", stelt de vakbondsman van FNV Metaal.

ASML geeft aan dat 'het leidende principe' van het sociaal plan is om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. "Het is veel te vroeg om het over aantallen te hebben. We hebben wel al eerder gezegd dat we verwachten een paar honderd mensen intern extra te kunnen plaatsen. Maar we wachten op het resultaat van de ledenraadpleging door de vakbonden. Daarnaast zal onze ondernemingsraad nog een advies uitbrengen over de plannen. We kunnen nu dus nog geen aantallen noemen."

In het plan is afgesproken dat ASML de medewerkers om wie het gaat zo goed mogelijk begeleid naar ander werk binnen of buiten het chipmachinebedrijf. Daarvoor wordt negen maanden uitgetrokken. “Voor werknemers zonder EU-nationaliteit die na het einde van hun dienstverband Nederland moeten verlaten, wordt uitgebreide repatriëringsondersteuning aangeboden”, staat in de verklaring van ASML. Medewerkers die uiteindelijk toch gedwongen moeten vertrekken, krijgen volgens het akkoord een maandsalaris per gewerkt jaar mee. Wettelijk gezien ligt het minimum op een derde daarvan. Ontslagen medewerkers van boven de 50 jaar krijgen nog extra geld mee.

FNV is tevreden. "Ik noem het een eerlijk akkoord en dat zit dan met name in die opvangperiode van negen maanden", zegt Reniers. "Dat geeft zekerheid, zeker voor bijvoorbeeld expats die hiernaartoe komen. Ze kunnen nu die tijd benutten om naar een andere baan te zoeken.”

Chipmachinefabrikant ASML draaide een topjaar en maakte een miljardenwinst. Dat moest terug te zien zijn in de vergoedingen vonden de vakbonden. “Ik denk dat deze reorganisatie hen meer dan tweehonderd miljoen kost. Dat is best wel een bedrag. Maar er zullen altijd groepen zijn die denken: ‘Is dit alles?’." De aangekondigde reorganisatie was voor velen een onverwachtse klap in het gezicht. ASML maakte eind januari bekend vorig jaar bijna tien miljard euro winst te hebben gemaakt. Tegelijkertijd maakte het bedrijf bekend 1700 banen te willen schrappen, waarvan 1400 in Nederland. De chipmachine hoopte er snel uit te zijn met de vakbonden, maar dat liep anders.

