Ongeneeslijk zieke Claudia wil naar de top: 'Ik blijf knokken'

Met uitgezaaide baarmoederhalskanker lijkt de top soms ver weg. Toch staat Claudia van Dongen (58) uit Prinsenbeek donderdag oog in oog met de mythische Franse berg tijdens Alpe d’HuZes, om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. “Positiviteit zit in mijn DNA.”

Claudia kreeg vorig jaar horen dat ze ongeneeslijk ziek is. “Onwerkelijk en verschrikkelijk.” Ze denkt meteen aan haar man en twee dochters. In tranen: “Het doet me veel verdriet om hen verdrietig te zien. Dat is het ergste. Zij kunnen mij niet helpen en ik hen niet. Machteloosheid is het.” “Ik blijf positief. Ik blijf knokken. Positiviteit zit in mijn DNA, zegt mijn huisarts altijd”, lacht Claudia door haar tranen heen. “Twintig procent leeft over vijf jaar nog met mijn soort kanker.” Ze hoopt dat immuuntherapie en nieuw wetenschappelijk onderzoek haar leven kunnen verlengen. “Ik hoop nog een paar jaar op deze aarde te zijn.” Claudia zit er allesbehalve ziek uit. Ze lacht, maakt grapjes en is vrolijk. Na chemotherapie is ze weer volop aan de slag. “Ik voel me goed. Ik ben weer aan het werk. Ik blijf hoop houden.”

Claudia bij haar vorige deelname (eigen foto).

Dichterbij de hemel

“Dichterbij de hemel kom je niet”, vertelt Claudia over de Franse Berg. Ze fietste de berg in 2013 en 2014 al op, lang voordat ze kanker had. 14 kilometer omhoog ploeteren met een helling van gemiddeld acht procent. “Afzien”, herinnert Claudia zich. “Maar je ziet maar even af. Mensen met kanker zien altijd af”, zei ze toen tegen zichzelf. “Mensen zijn daar zo lief tegen elkaar”, zo blikt ze terug op Alpe d’HuZes. “Zo zou de wereld in het echt moeten zijn.” Door haar ziekte gaat ze dit jaar niet fietsen, maar lopen.

De familie Van Dongen (eigen foto).

270.000 euro

Claudia gaat met een gigantisch team van 85 dorpsgenoten, opgezet door haar dochters Juultje en Freeke de Beek, naar Alpe d’Huez. Basisschoolleerlingen uit het dorp maakten een muur van 1300 tekeningen tijdens sponsorloop Hoop voor Loop, die tekeningen gaan in rugzakken mee de berg op. Een sportclub hield een marathon van 24 uur. En zo zijn er ontelbaar veel acties. “Al 270.000 euro is opgehaald”, glundert ze. Alles wordt gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Claudia’s huis is veranderd in een soort mini-slijterij met talloze dozen wijn. “Een wijnactie voor de Alp”, verklaart Claudia lachend. Deze donderdag gaat Claudia dus de iconische berg op. “Ik ga knallen”, zegt ze vastberaden. En als het moeilijk wordt op de berg? “Dan denk ik aan mijn familie. En dat ik wil leven. Ik doe het voor alle mensen die getroffen zijn!”

Alpe d’HuZes is donderdag 4 juni live te volgen bij Omroep Brabant op televisie van 10.00 tot 17.00 uur en online en op Brabant+ gaan we zelfs door tot circa 20.15 uur, tot na de einduitslag.