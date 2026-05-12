Depla hard voor NAC na gestaakt duel: ‘Club kan veiligheid niet garanderen’

Burgemeester Depla uit forse kritiek op NAC Breda. Afgelopen zondag gaf Depla geen toestemming om de gestaakte wedstrijd van NAC tegen sc Heerenveen uit te laten spelen in Breda. "Ze denken echt dat de hele wereld om voetbal draait”, zegt hij in de podcast De Bestuurskamer.

Geen telefonisch overleg Depla gaf echter geen toestemming, omdat hij de veiligheid niet kon garanderen. Volgens De Haan was de burgemeester telefonisch niet bereikbaar en communiceerde hij uitsluitend via berichten. Ook Jan Bluyssen (competitieleider betaald voetbal, red.) van de KNVB en NAC-directeur Remco Oversier moesten het met appjes doen. "Hij was te emotioneel”, stelde de directeur van Heerenveen in de podcast.

In de podcast De Bestuurskamer vertelde algemeen directeur Ferry de Haan van sc Heerenveen uiterst verbaasd te zien over de beslissing van de burgemeester. Zowel de Friezen als NAC wilden de wedstrijd zondagavond nog uitspelen, desnoods in een leeg stadion. Ook de KNVB zou daar niet afwijzend tegenover hebben gestaan.

Het duel in het Rat Verlegh Stadion werd zondag definitief stilgelegd nadat voor de tweede keer vuurwerk op het veld belandde. Kort daarna werd door de burgemeester besloten de resterende acht minuten niet meer uit te spelen.

De burgemeester ontkent dat uitdrukkelijk en zegt juist volop bezig te zijn geweest met het herstellen van de openbare orde rondom het stadion. "Ze denken echt dat de hele wereld om voetbal draait”, reageert hij fel.

Volgens Depla lag de prioriteit op dat moment volledig bij de veiligheid van supporters, politie en hulpdiensten. Hij benadrukt dat de mobiele eenheid bezig was met een operatie rond het stadion en dat er tegelijkertijd meerdere verdachten moesten worden aangehouden. "Alsof wij dan bezig zijn met de vraag of die wedstrijd nog uitgespeeld kan worden.”

Doodsbedreiging aan adres burgemeester

De burgemeester spreekt bovendien tegen dat hij afwezig was uit onwil. Naar eigen zeggen kon zijn veiligheid in het stadion niet worden gegarandeerd. In maart van dit jaar kreeg hij nog doodsbedreigingen vanuit bepaalde supportersgroepen van NAC. Er werd een spandoek met de tekst 'Depla dood' opgehangen aan de gevel van een café.

Ook verdedigt hij zijn keuze om schriftelijk te reageren op verzoeken van de KNVB en NAC-directeur Remco Oversier. Daarmee wilde hij voorkomen dat uitspraken later uit hun context zouden worden gehaald.

Een hervatting van het duel in Breda was volgens Depla simpelweg niet haalbaar. Daarvoor zou op zeer korte termijn opnieuw politie-inzet nodig zijn geweest, iets wat niet meer te organiseren viel.

Dus moest NAC maandag 400 kilometer naar Heerenveen afreizen om de resterende acht minuten van de wedstrijd af te maken. De tussenstand die op het bord stond toen de wedstrijd gestaakt werd, bleef ook de eindstand: NAC won met 2-0, maar schoot daar niets mee op. Door de uitslagen zondag was NAC al gedegradeerd.