Burgemeester Depla over bedreiging: 'Het is niet in een opwelling gebeurd'

Burgemeester Paul Depla van Breda kreeg zondag van de politie te horen dat er een spandoek was opgehangen met de tekst 'Depla dood'. Zijn eerste reactie was de situatie beheersen. "Dan kom je 's avonds na de wedstrijd tot rust en dan kom je eigenlijk tot de conclusie: 'hé, wat stond er?"

Later drong de bedreiging pas echt door bij de burgemeester. Hij zegt zich sterk te hebben afgevraagd wie zoiets doet. "Kijk, het is niet in een opwelling gebeurd", vertelt hij dinsdag. "Iemand heeft bedacht: ik ga een groot spandoek maken van wel tien meter en ik ga deze tekst erop zetten. De gotische letters die erg doen denken aan tijden van Duitsland tijdens de oorlog. En ik ga het ook nog eens ophangen. Dan denk je echt zo van, wat hebben mensen bezield." Het was de bedoeling dat er zondag voorafgaand aan de voetbalwedstrijd bij een café een 'pre-party' georganiseerd zou worden voor de wedstrijd NAC Breda-Feyenoord. De gemeente gaf daarop een waarschuwing dat er bij ongeregeldheden consequenties zouden volgen. De eigenaren van het café hebben toen besloten om een streep door de festiviteiten te zetten.

Het komt op dat moment eigenlijk niet echt binnen

Een groep supporters kwam die dag daarom bij elkaar bij een ander café, aan de Meidoornstraat in Breda. Daar werd het spandoek opgehangen met de bedreigende tekst richting de burgemeester.

De burgemeester had op dat moment als eerste prioriteit: zorgen dat de wedstrijd rustig verloopt en dat het in de stad rustig blijft. "Het komt daarom op dat moment eigenlijk niet echt binnen", vertelt hij. "Dan ben je vooral meer, laat ik zeggen, met je werk bezig." Met de politie en het Openbaar Ministerie was overleg om te kijken welke maatregelen genomen moesten worden. Er werden overwegingen gemaakt, licht hij toe. "Helpt het als we nu gelijk met de politie het spandoek er af gaan halen? Tot welk gedoe leidt dat dan weer? Is dat verstandig of niet? Je wil eigenlijk vooral de-escaleren." Volgens Depla is vervolgens besloten om niet de politie, maar de eigenaar van het café op te laten treden.

Toen ik het spandoek zag, heb ik het meteen weggehaald