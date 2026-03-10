Wethouders uiten hun afschuw over doodsbedreiging Depla: 'Onacceptabel'

Wethouders van de gemeente Breda hebben dinsdag hun diepe verontwaardiging en afschuw uitgesproken over de doodsbedreiging gericht aan burgemeester Paul Depla. "Dit is volstrekt onacceptabel", staat in het statement van de wethouders.

Dag en nacht bezig met de stad De wethouders geven aan pal achter, voor en naast de burgemeester te staan. "Burgemeester Depla zet zich dag en nacht in voor onze stad, voor onze inwoners, en voor al het moois Breda te bieden heeft. Bovendien is een bestuurder ook een mens, een vader, een zoon, een partner, een vriend."

Locoburgemeester Carla Kranenborg-van Eerd geeft in het statement aan dat de wethouders geschokt zijn door de doodsbedreiging aan het adres van hun burgemeester. "Het maken van een dergelijk spandoek vraagt voorbereiding, het is geen opwelling. Niet enkel de makers, ook iedereen die erbij bleef staan, is wat ons betreft moreel schuldig."

Het is volgens de wethouders aan het Openbaar Ministerie om de justitiële weg te bewandelen. "Maar wij spreken ons moreel oordeel als wethouders én collega’s uit. Er is géén plek voor geweld, intimidatie of bedreiging in onze samenleving."

Met dood bedreigd

Paul Depla is afgelopen weekend met de dood bedreigd na het niet laten doorgaan van het NAC-supportersfeest. Supporters van de voetbalclub kwamen zondag voor de wedstrijd NAC Breda–Feyenoord bij elkaar bij een kroeg aan de Meidoornstraat. Ze hingen daar een spandoek op met de tekst: 'Depla dood'.

Depla doet aangifte tegen de makers van het spandoek en tegen de café-eigenaar. Die laatste zegt dat hij het spandoek zelf heeft weggehaald toen hij het zag hangen. Hij gaf aan het absoluut niet met de tekst eens te zijn: "Dit kan en mag niet. Zeker niet bij mijn café."

Ook de voetbalclub liet weten nadrukkelijk afstand van de het spandoek te nemen. De burgemeester is van plan om aangifte te doen voor de bedreiging.