NAC neemt afstand van spandoek met bedreiging aan burgemeester Depla

NAC Breda neemt nadrukkelijk afstand van het spandoek dat zondagmiddag in Breda werd opgehangen met de tekst ‘Depla dood’. Het doek was gericht aan burgemeester Paul Depla en hing bij een café in de stad voorafgaand aan de wedstrijd NAC – Feyenoord.

"NAC neemt nadrukkelijk afstand van dit spandoek, in lijn met de eerdere berichten die de club verspreidde over (online) haat, discriminatie of bedreiging", laat de club weten in een reactie. "NAC zal dit dan ook te allen tijde uit blijven dragen."

Burgemeester doet aangifte

Het spandoek hing zondagmiddag bij een café aan de Meidoornstraat, waar supporters samenkwamen voor de wedstrijd tussen NAC en Feyenoord. Op het doek stond de tekst 'Depla dood', gericht aan burgemeester Paul Depla.

De burgemeester ziet het als een doodsbedreiging en gaat dinsdag aangifte doen. Dat gebeurt zowel tegen de makers van het spandoek als tegen het café waar het werd opgehangen. De gemeente noemt de bedreiging aan het adres van de burgemeester "onacceptabel".

Pre-party geschrapt

De aanleiding voor de bijeenkomst was een geplande zogenoemde pre-party voorafgaand aan het duel met Feyenoord. De gemeente had daarvoor een waarschuwing afgegeven: bij ongeregeldheden zouden er consequenties volgen.

De eigenaren van het café besloten daarop de festiviteiten te schrappen. Toch kwam een groep supporters zondagmiddag bij het café bijeen, waar het spandoek enige tijd te zien was.