Huis en schuur in Hulten verwoest door grote uitslaande brand

In een huis en schuur aan de Broekdijk in Hulten is woensdagochtend rond vijf uur een grote brand uitgebroken. Het hele pand stond bij aankomst van de brandweer al volledig in lichterlaaie en is helemaal uitgebrand.

Voor zover bekend waren er geen bewoners in het huis toen de brand uitbrak. De politie heeft de straat ruim afgezet. Van verre afstand waren rookpluimen te zien.

De brandweer had de brand een tijd later onder controle en is begonnen met nablussen. Drugslab

In de schuur bij het huis werd drie jaar geleden een groot drugslab gevonden. Na een inval werden vier verdachten opgepakt en het terrein werd in januari 2024 voor een jaar gesloten.