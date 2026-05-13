Natuurgebied kijkt naar oplossing om gedumpt hertje nieuw thuis te geven

Het hertje dat door een groep runderen is 'geadopteerd' in natuurgebied Herperduin bij Oss krijgt misschien een nieuw thuis. Het damhertje is vermoedelijk gedumpt en hoort eigenlijk niet thuis in het gebied, legde een woordvoerder van Natuurgebied de Maashorst dinsdag uit. De natuurorganisatie heeft nu reacties gehad van mensen die het dier willen opvangen. Samen met een dierenarts bekijkt ze nu of dat mogelijk is.

Op beelden die voorbijganger Annemarie dit weekend maakte, is te zien dat het hertje achter twee runderen aan huppelt. Achter haar lopen nog twee grote koeien. De dieren lijken het allemaal prima te vinden en sjokken rustig door.

Het lijkt een schattig beeld, maar dat is het volgens Inge Schopenhouer van Natuurgebied de Maashorst niet. De kans is volgens haar groot dat iemand het jonge bokje illegaal in de natuur heeft gezet. Dat gebeurt vaker bij mannelijke damhertjes. "Ze zijn niet geschikt voor de fok. Vaak worden ze door eigenaren geslacht, maar soms willen ze daar geen moeite of geld insteken", vertelde ze dinsdag aan Omroep Brabant .

Het kan volgens haar alleen maar slecht aflopen als het dier in het natuurgebied blijft. Daarnaast mogen damhertjes op de Herperduin niet leven: dat mag alleen op bepaalde plekken in Nederland. Het natuurgebied sloot daarom niet uit dat het dier afgeschoten moest worden.

Kijken naar oplossing

Maar daar lijkt het nu niet op, want het natuurgebied heeft reacties gekregen van mensen die het hertje graag willen opvangen in hun wei. "We moeten kijken of dat haalbaar is en wat daar allemaal bij komt kijken. Iemand wil hem bijvoorbeeld opvangen als het dier is gecastreerd of gesteriliseerd", vertelt Schopenhouer.

Dat heeft het natuurgebied voorgelegd aan een dierenarts. "Maar castreren is niet wenselijk, omdat dat invloed heeft op de hormoonhuishouding van het dier en bijvoorbeeld de ontwikkeling van het gewei. We moeten nu stap voor stap gaan kijken wat haalbaar is voor het dier en de mogelijke nieuwe eigenaar."

Er gloort in ieder geval weer een beetje hoop voor de toekomst van het damhertje. "Het dier afschieten, vindt natuurlijk niemand leuk dus we gaan kijken naar een oplossing", stelt ze.