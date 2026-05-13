Twee Tilburgers opgepakt na inval, politie vindt tien drugsvaten

Twee mannen uit Tilburg zijn dinsdag aangehouden na een inval aan het Prinsessenhof in Tilburg. De aanhoudingen houden verband met een drugsonderzoek. Na de doorzoeking vond de politie op een andere plek in de stad een tiental vaten met vermoedelijk amfetamine.

De inval trok veel bekijks in de buurt. Verschillende bewoners kwamen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. De politie wilde op dat moment nog niet zeggen wat de aanleiding was.

Een zwaarbewapend arrestatieteam viel dinsdag de woning aan het Prinsessenhof binnen . Daarbij werd één man aangehouden en geblinddoekt meegenomen.

Vaten aangetroffen in huis Nassaustraat

Bij de huiszoeking stuitten agenten op informatie waaruit bleek dat er elders in Tilburg drugsgerelateerde spullen zouden liggen. Dat spoor leidde naar een pand aan de Nassaustraat. Daar werden een tiental vaten aangetroffen met daarin mogelijk amfetamine, een synthetische drug. De vaten zijn meegenomen en worden vernietigd.

De politie maakte woensdag bekend dat in totaal twee mannen zijn aangehouden. Beiden zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek.