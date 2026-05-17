Woonboerderij voor rustzoekers te koop, delen gaan terug tot 1850

Aan een zandpad in het buitengebied van Vinkel staat een karakteristieke woonboerderij te koop. De vraagprijs is 1.675.000 euro. De huidige bewoners, de heer en mevrouw Story, vielen jaren geleden als een blok voor de plek. “Je komt ergens en denkt meteen: dit voelt goed.”

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Vooral de heer Story was direct verkocht toen hij het huis voor het eerst zag. “De ligging midden in het bos, aan een zandpad en het karakter van het oude huis spraken mij direct aan. Ik was meteen verkocht.” Authentiek met een eigen stempel

De woonboerderij, waarvan delen teruggaan tot 1850, werd lange tijd gebruikt als vakantiehuis. Het stel besloot het pand volledig te restaureren. “We hebben vrijwel alles aangepakt. Alleen de raampjes aan de voorzijde zijn behouden gebleven.” Bij de verbouwing koos het koppel ervoor het karakter te behouden. Oude elementen zoals balken, ramen en deuren bleven intact. Tegelijkertijd kreeg het huis een moderne invulling. Zo vormt de woonkeuken het centrale punt van het huis. “We hebben een ruime open woonkeuken gerealiseerd. De oude balken hebben we laten zitten. Dat maakt het juist zo mooi.”

Foto: De Landerije Maas en Waal.

‘Moeilijk onder woorden te brengen’

Ook buiten zijn ze veel te vinden. De woning ligt op een perceel van ruim 13.000 vierkante meter, met onder meer een grote tuin en een bijgebouw dat dient als gastenverblijf. “In de tuin brengen we het grootste deel van onze tijd door.” Bezoekers reageren vaak direct op de sfeer van het huis. “De oude trap valt mensen meteen op”, vertelt mevrouw Story. “Maar je moet het eigenlijk zelf ervaren. Dan merk je dat het moeilijk onder woorden te brengen is. Alles wat er vroeger was, is er nog steeds.”

Toch staat de woonboerderij nu te koop. De reden is praktisch: het onderhoud van het grote perceel wordt te zwaar. “We zijn al tegen de 80, dus dan moeten we op een gegeven moment kleiner gaan wonen. Dat doen we met heel veel tranen.” Het afscheid valt zwaar. “We gaan alles missen”, zeggen ze. “Dit krijgen we nooit meer terug.” Rust en ruimte als grootste troef

De woning heeft een woonoppervlakte van 293 vierkante meter, telt zeven kamers en ligt volledig vrij in het groen. Volgens de verkopers is het vooral een plek voor rustzoekers. “Je moet hier echt van rust houden, en van de vogeltjes en de beestjes om je heen.” De ideale koper? “Iemand die van tuinieren houdt. Het is eigenlijk gewoon een park. Iedereen die hier achter de poort komt, zegt: wauw.”

Bijzonder Brabants Koophuis

In Bijzonder Brabants Koophuis delen we elke zondag een bijzonder huis uit onze provincie dat te koop staat. Dat hoeft niet alleen het grootste, kleinste, oudste of duurste koophuis te zijn, maar ook een woning met een bijzonder verhaal of een aparte inrichting.