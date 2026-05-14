Bezoekerscentrum oorlogsbegraafplaats opent voor publiek: 'Unieke plek'

"Dit is een plek om te herdenken én na te denken", zegt voorzitter Giel Janssen tijdens een rondleiding door het nieuwe bezoekerscentrum aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. Op dinsdag 19 mei opent het informatiepaviljoen bij de Britse en Canadese oorlogsbegraafplaatsen voor publiek, vooruitlopend op de officiële opening in oktober.

In het gebouw staat de Slag om de Schelde centraal. Het bezoekerscentrum ligt tussen de Canadese en Britse oorlogsbegraafplaatsen. Twee grote ramen aan weerszijden zorgen ervoor dat bezoekers zich binnen verbonden voelen met de graven buiten. Foto's en teksten op de wanden vertellen de levensverhalen van militairen die sneuvelden in onder meer Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

Al vóór bezoekers naar binnen gaan, wordt de sfeer buiten voelbaar gemaakt. Langs de beukenlaan richting de ingang staan gietijzeren platen met indringende teksten als parted without farewell (vertrokken zonder afscheid, vertaling) en in a hero's grave he lies (hij ligt in een heldengraf, vertaling). De uitspraken verwoorden het verdriet van ouders die hun zonen verloren in de oorlog.

"Zeker in de nabijheid van de ruim 2400 soldaten die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden, komt dat extra binnen", zegt Janssen.

De Slag om de Schelde is volgens Janssen nog altijd onderbelicht. "Veel mensen kennen de Slag om Arnhem, terwijl ook hier duizenden jonge militairen hun leven hebben verloren."

Tijdens de zware gevechten in Zeeland en op de Brabantse Wal maakten geallieerde troepen in oktober en november 1944 de vaarroute naar de haven van Antwerpen vrij. Dat was van cruciaal belang voor de verdere bevrijding van Nederland en West-Europa.